Quasi 700 nuovi casi in Puglia, calano i ricoveri e aumentano i decessi

Altri 34 decessi in Puglia di pazienti positvi al Covid-19 (ieri erano 22). I nuovi contagiati sono 694: 237 in provincia di Bari, 82 in provincia di Brindisi, 48 nella provincia Bat, 96 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 179 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. I tamponi registrati sono 10.100.

I decessi sono così distribuiti: 11 in provincia di Bari, 2 in provincia Bat, 15 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.448.475 test. I pazienti guariti sono 93.352, 1936 in più rispetto a ieri. I casi attualmente positivi sono 39.188, di questi 1480 sono ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri. Il 63,9 per cento dei positivi è asintomatico.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 136.195, così suddivisi: 51.653 nella Provincia di Bari; 14.715 nella Provincia di Bat; 10.020 nella Provincia di Brindisi; 28.096 nella Provincia di Foggia; 11.517 nella Provincia di Lecce; 19.480 nella Provincia di Taranto; 568 attribuiti a residenti fuori regione; 146 provincia di residenza non nota.

Situazione ricoveri nel Brindisino

Nell’ospedale di Ostuni sono ricoverati 25 pazienti in Medicina interna e 18 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 16 pazienti in Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 6 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 13 pazienti a Mesagne e 10 a Ceglie Messapica.