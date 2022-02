Covid in Puglia, diminuiscono i casi positivi. Ancora 15 decessi

Diramato il bollettino Covid quotidiano della Regione Puglia relativo al 14 febbraio 2022. Nelle ultime 24 ore, i tamponi processati sono stati 27.842. I nuovi casi registrati sono stati 2.238. Tra gli ultimi indicatori a scendere, sempre, c'è quello dei decessi: se ne sono contati, purtroppo, 15. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 617; provincia di Bat: 173; provincia di Brindisi: 173; provincia di Foggia: 443; provincia di Lecce: 632; provincia di Taranto: 172; residenti fuori regione: 20; provincia in definizione: 2.244.

In Puglia, a oggi, le persone attualmente positive sono 96.359. Di queste, 741 si trovano nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi. In terapia intensiva oggi ci sono 64 pazienti. Conosce quindi uno stop il calo dei ricoveri che andava avanti da qualche giorno. Ieri nelle aree non critiche c'era un paziente in più rispetto al dato odierno, ma in terapia intensiva c'erano meno persone: 59.

Per quanto riguarda il Brindisino, al Perrino in Medicina interna sono ricoverati 9 pazienti su 15 posti disponibili; in Malattie infettive 14 su 20; in Pneumologia 16 su 28; in Terapia intensiva 8 su 28; in Area Covid 8 su 10; in Area Covid Pediatria 7 su 10. Presso l'ospedal di Ostuni, in Medicina interna ci sono 15 pazienti su 28 posti; in Pneumologia 7 su 20. Il Post Covid di Mesagne ospita 13 persone su 16 posti, quello di Cisternino 8 su 11 e quello di Ceglie Messapica 10 su 12.

Poi, ci sono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sono 681.474, a fronte di 8.324.021 tamponi eseguiti. Le persone guarite dal Covid a oggi sono 577.676, mentre si contano fino ad ora 7.439 decessi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia di appartenenza. Provincia di Bari: 229.028; provincia di Bat: 68.534; provincia di Brindisi: 63.773; provincia di Foggia: 106.484; provincia di Lecce: 113.433; provincia di Taranto: 93.025; residenti fuori regione: 4.953; provincia in definizione: 2.244.

La campagna vaccinale

Nella Asl di Brindisi sono 125.033 le dosi erogate finora dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, di cui 52.853 (42,3%) in ambito ambulatoriale. Il 17,5% (21.894) delle dosi è stato somministrato a soggetti over 80, il 24,7% (30.915) a soggetti della fascia di età 70-79 anni, il 24,4% (30.558) a soggetti con età tra 60 e 69 anni e il 33,3% (41.666) a soggetti sotto i 60 anni. I soggetti fragili rappresentano la categoria a rischio vaccinata prevalentemente dai medici di famiglia (69.938; 55,9%), seguita dai soggetti con età superiore a 60 anni (30.393; 24,3%), dai soggetti sotto i 60 anni (9.055; 7,2%) e da altre categorie (15.647; 12,5%).