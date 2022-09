Covid in Puglia, i nuovi casi di positività sono 585. Zero decessi

Oggi, domenica 18 settembre 2022, sono 585 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia. I tamponi processati sono 6.657. Fortunatamente, non si conta alcun decesso. E' quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 200; provincia di Bat: 23; provincia di Brindisi: 52; provincia di Foggia: 54; provincia di Lecce: 156; provincia di Taranto: 84; residenti fuori regione: 10; provincia in definizione: 6.

Si registra un calo nel numero di persone attualmente positive al Covid in Puglia: oggi se ne contano 10.328. Ieri erano 10.468. Si registra, invece, un lieve aumento nel numero di posti letto occupati negli ospedali pugliesi. Oggi nelle aree non critiche dei nosocomi ci sono 118 pazienti. Nelle terapie intensive ce ne sono 10.

I dati complessivi: dall'inizio di questa pandemia, i casi totali di Covid in Puglia sono 1.467.410, a fronte di 12.619.599 tamponi processati. Le persone guarite sono 1.448.027, 9.055 quelle decedute fino a oggi. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 472.573; provincia di Bat: 126.769; provincia di Brindisi: 138.603; provincia di Foggia: 207.755; provincia di Lecce: 301.734; provincia di Taranto: 199.512; residenti fuori regione: 15.465; provincia in definizione: 4.999.