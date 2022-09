Covid in Puglia: i nuovi casi sono 500 su 5mila tamponi. Zero decessi

Oggi, domenica 4 settembre 2022, sono 521 i nuovi casi di positività al Covid in tutta la Puglia. I tamponi processati nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 5.605. Fortunatamente, non si conta alcun decesso. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione. Di seguito, i nuovi casi divisi per provincia. Provincia di Bari: 143; provincia di Bat: 29; provincia di Brindisi: 54; provincia di Foggia: 67; provincia di Lecce: 138; provincia di Taranto: 73; residenti fuori regione: 16; provincia in definizione: 1.

Prosegue il calo di un indicatore importante, come quello degli attuali positivi al Covid nella regione Puglia. Oggi se ne contano 18.265, ieri erano 18.484. Pressoché stabili i posti letto occupati negli ospedali regionali. Nelle aree non critiche ci sono oggi 185 pazienti, uno in meno rispetto al dato di ieri. Invariato rispetto al giorno precedente il numero dei pazienti nelle terapie intensive: sono 7.

Per quanto riguarda i ricoveri nel Brindisino, al Perrino nel reparto di Malattie infettive ci sono 9 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 2 pazienti su 8 posti; in Area mista 3 pazienti su 20 posti disponibili. Per quanto riguarda l'ospedale di Ostuni, nel reparto di Medicina interna ci sono 3 posti letto occupati su un totale di 8 disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita 4 pazienti.

Dall'inizio della pandemia da Covid, in Puglia, sono 1.457.069 i casi totali di positività registrati, a fronte di 12.508.480 tamponi. Le persone guarite sono 1.429.795, mentre si contano a oggi 9.009 decessi. Di seguito, i casi totali di positività distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 469.242; provincia di Bat: 126.204; provincia di Brindisi: 137.616; provincia di Foggia: 206.581; provincia di Lecce: 299.028; provincia di Taranto: 198.172; residenti fuori regione: 15.275; provincia in definizione: 4.951.