Covid in Puglia, 352 nuovi casi e zero decessi. Stabili i ricoveri

Nell'arco delle ultime 24 ore sono stati 3.735 i tamponi Covid processati in Puglia. I nuovi casi registrati sono stati invece 352. Per fortuna, non si conta alcun decesso. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato dalla Regione oggi, lunedì 5 settembre 2022. Di seguito, i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 112; provincia di Bat: 15; provincia di Brindisi: 31; provincia di Foggia: 38; provincia di Lecce: 109; provincia di Taranto: 35; residenti fuori regione: 9; provincia in definizione: 3.

Il numero degli attuali positivi al Covid in Puglia continua ad assottigliarsi: oggi ce ne sono 18.220, ieri erano 18.265. Stabili rispetto al dato di ieri i numeri di posti letto occupati negli ospedali regionali: nelle aree non critiche si trovano 185 pazienti, 7 nelle terapie intensive.

Per quanto riguarda il Brindisino: al Perrino in Malattie infettive ci sono 9 pazienti su 20 posti disponibili; in Pneumologia 2 su 8; in Area mista 3 su 20. A Ostuni in Medicina interna ci sono 2 pazienti su 8 posti disponibili. Il Post Covid di Mesagne ospita infine 4 pazienti.

Dal bollettino si evincono i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio della pandemia da Covid. I casi totali sono 1.457.421, a fronte di 12.512.215 tamponi registrati. Le persone guarite sono 1.430.192, mentre quelle decedute sin qui sono 9.009. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 469.354; provincia di Bat: 126.219; provincia di Brindisi: 137.647; provincia di Foggia: 206.619; provincia di Lecce: 299.137; provincia di Taranto: 198.207; residenti fuori regione: 15.284; provincia in definizione: 4.954.