Covid in Puglia, più tamponi e meno casi. Registrati tre decessi

Rispetto al periodo, aumenta il numero di tamponi ma resta basso il numero di nuovi casi di Covid in un giorno in Puglia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diramato oggi, mercoledì 7 settembre 2022, dalla Regione. I nuovi positivi sono 867, mentre 13.386 i test giornalieri. Purtroppo, si contano 3 decessi. Di seguito i nuovi casi distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 278; provincia di Bat: 41; provincia di Brindisi: 84; provincia di Foggia: 91; provincia di Lecce: 253; provincia di Taranto: 99; residenti fuori regione: 19; provincia in definizione: 2.

Si registra oggi un consistente calo del numero degli attuali positivi al Covid in Puglia: sono 12.618. Ieri erano 16.841. Stesso discorso per quanto riguarda il numero di posti letto occupati da pazienti Covid negli ospedali della regione. Nelle aree non critiche ci sono 183 pazienti (dieci in meno rispetto a ieri); nelle terapie intensive ci sono 7 pazienti (uno in meno rispetto a ieri).

Dal bollettino quotidiano si ricavano i dati complessivi relativi alla Puglia dall'inizio di questa pandemia da Covid. I casi totali sino a oggi sono 1.459.591, a fronte di 12.536.623 tamponi eseguiti. Le persone guarite sono 1.437.959, mentre si contano 9.014 persone decedute. Di seguito, i casi totali distribuiti per provincia. Provincia di Bari: 469.977; provincia di Bat: 126.335; provincia di Brindisi: 137.854; provincia di Foggia: 206.906; provincia di Lecce: 299.730; provincia di Taranto: 198.501; residenti fuori regione: 15.326; provincia in definizione: 4.962.