Covid, Puglia. Bollettino scarno dopo il festivo ma aumentano i ricoveri: più 11 e 3 decessi

Cala il numero di positivi al Covid-19 nella regione Puglia, sono 88 a fronte di 6.438 test registrati. Sono i dati contenuti nel bollettino epidemiologico di oggi, lunedì 13 settembre 2021. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari: 2; Provincia di Bat: 1; Provincia di Brindisi: 7; Provincia di Foggia: 24; Provincia di Lecce: 49; Provincia di Taranto: 1; Residenti fuori regione: 4; Provincia in definizione: 0. Tre, invece, le persone decedute. Balzano, invece, i ricoveri: più 11 in area non critica (193) rispetto a ieri, sabato 12 settembre. Fermo a 20 il numero delle Terapie Intensive. Al Perrino, ancora invariata la situazione: 5 pazienti in Malattie infettive e 5 in Pneumologia. Sono 3.681 le persone attualmente positive