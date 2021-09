Covid, nel Brindisino fino ad ora somministrate 566mila dosi di vaccino

BRINDISI - Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 23 settembre 2021 sono state somministrate 566.731 dosi di vaccino, di cui 302.213 prime dosi, 264.194 seconde dosi e 324 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.154,9 dosi per giornata di vaccinazione.

Il 68,2 per cento (206.012) delle prime dosi è rappresentato da Pfizer, il 14,7 per cento (44.510) da AstraZeneca, il 13,2 per cento (39.764) da Moderna e il 4 per cento (11.927) da Janssen (Johnson&Johnson).

Il dato delle prime dosi risulta così distribuito: il 49,3 per cento a persone al di sotto dei 60 anni; il 27 per cento agli anziani, il 13,5 per cento ai soggetti fragili; il 4,4 per cento al personale sanitario; il 2,9 per cento al personale scolastico; l’1,1 per cento alle forze dell'ordine; l’1,8 per cento ad altre categorie.

Questa, invece, la distribuzione delle seconde dosi: per il 50 per cento ai soggetti al di sotto dei 60 anni; per il 28,2 per cento agli anziani; per il 12,2 per cento ai soggetti fragili; per il 4,8 per cento al personale sanitario; per il 2,9 per cento al personale scolastico; per l'1,2 per cento alle forze dell'ordine; per lo 0,7 per cento alle altre categorie.