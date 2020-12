Vaccini anti Covid: si comincia il 27 dicembre all'ex Di Summa

A Brindisi il primo vaccino anti Covid verrà inoculato domenica 27 dicembre, alle ore 10, presso l’ex ospedale Di Summa. La campagna vaccinale verrà aperta dal presidente dell’Ordine dei Medici, Arturo Oliva. Alle 11 verranno vaccinati medici e infermieri presso l’ospedale Perrino. A mezzogiorno sarà la volta degli ospiti della Rssa Sancta Maria Regina Pacis di Fasano.

Qui sono state destinate 40 dosi che saranno utilizzate per la vaccinazione di 10 operatori e 30 anziani. “Si inizierà dalle persone più esposte al virus, anziani innanzitutto, per proteggere la loro fragilità - dice il sindaco Francesco Zaccaria -, seguiranno gli operatori sanitari che, da mesi, sono gli angeli custodi di milioni di italiani che hanno combattuto e combattono ancora la battaglia contro questo terribile virus.

“Nei prossimi giorni – aggiunge Zaccaria - le dosi del vaccino arriveranno anche alla Rssa Canonico Rossini e alla casa di riposo don Angelo Sabatelli, come previsto dal piano del ministero della Salute che, in primo luogo, garantisce la vaccinazione nelle residenze per anziani alle quali voglio rivolgere un ringraziamento particolare per la grande professionalità dimostrata in questo difficile momento”.

