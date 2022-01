San Pietro, attivato centro vaccinale per i bambini: "Abbiamo l’obbligo di proteggere i nostri figli"

SAN PIETRO VERNOTICO - Da domani, mercoledì 5 gennaio, presso la scuola Rodari di San Pietro Vernotico ubicata in viale degli Studi, sarà avviata la vaccinazione pediatrica per i bambini dai 5 agli 11 anni. Servizio reso possibile grazie alla disponibilità dei pediatri.

"Il Consiglio dei Ministri, come noto, ha cambiato le regole a suo tempo fissate per la quarantena, per cui i rischi di entrare in contatto con un soggetto che è, inconsapevolmente, positivo sono più elevati. Si possono fare tutte le disquisizioni possibili sui vaccini, ma è indubbio che quando si contrae il virus da vaccinati, i rischi per la salute sono di gran lunga minori: abbiamo l’obbligo di proteggere i nostri figli". Commenta il sindaco Pasquale Rizzo.

"Il dilagare dei contagi riscontrato in questi giorni, al di fuori del contesto scolastico, e già prima dell’adozione delle nuove regole, è un chiaro indicatore dei pericoli cui si va incontro, e dell’importanza di proteggere i nostri figli. Se avete dubbi o perplessità, chiedete consiglio al vostro pediatra, e, una volta fugati, approfittate del prossimo appuntamento per la vaccinazione previsto per il 5.1.2022 presso il plesso scolastico Rodari in viale degli Studi in San Pietro Vernotico: il punto vaccinazioni è dedicato solo ai bambini da 5 ad 11 anni".