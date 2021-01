Erchie, 400 tamponi su alunni e operatori scolastici: tutti negativi

Tutti negativi i 400 tamponi effettuati a Erchie nell’ambito dello screening anti Covid effettuato ieri (mercoledì 6 gennaio) su alunni, docenti ed operatori scolastici. Il sindaco Pasquale Nicolì ringrazia i bambini che si sono sottoposti a tampone, “danso senso di appartenenza alla comunità e trasmesso certezza sia alle loro famiglie, sia soprattutto ai loro compagni di classe che già domani potranno riabbracciare in tutta sicurezza”.

“Grazie – prosegue Nicolì - ai docenti ed agli operatori scolastici tutti che per tutelare i bambini ed i ragazzi si sono sottoposti fiduciosi allo screening per assicurare al meglio la salute dei discenti affidati, nel pieno rispetto delle loro prerogative e della istituzione che ne ha assicurato la partecipazione pur in un giorno di festa.”

Grazie alle famiglie tutte che con l’adesione allo screening hanno dimostrato fiducia nelle istituzioni ed amore e rispetto per la salute dei propri cari e della comunità scolastica cui sono affidati i nostri figli e di riflesso per l‘intera comunità cittadina”. “Ma un grazie di cuore per il nobile gesto di solidarietà ed abnegazione dimostrata nei confronti della propria comunità – conclude il sindaco - va al personale medico e paramedico, ai volontari, Vigili urbani, Protezione Civile ed a tutti coloro che con la propria partecipazione hanno reso possibile in tutta sicurezza lo svolgimento dello screening, sacrificando l’unico giorno libero dal proprio lavoro”.