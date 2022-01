Tamponi, il "drive-in" è chiuso: decine di utenti costretti a tornare a casa

MESAGNE - Continuano i disagi e i disservizi legati alla gestione dei tamponi nella Asl di Brindisi. Nella mattinata di oggi, domenica 9 gennaio, decine di persone sono state inviate al drive Drive-through di Mesagne sito in via Estidio, per essere sottoposte al tampone molecolare e lo hanno trovato chiuso. Da quanto racconta un uomo positivo al Covid-19 partito da Cellino San Marco, nei giorni scorsi è stato contattato da una “voce registrata” della Asl che lo ha invitato a presentarsi domenica 9 gennaio alle ore 9 a Mesagne per essere sottoposto al test. Come lui anche altre persone, qualcuno è partito da Fasano e tra gli utenti c’era anche una donna incinta.

Per tutti l’amara sorpresa: la postazione era chiusa. Nessun tampone, tutti a casa. Qualcuno ha chiamato i carabinieri che avrebbero risposto di non poter fare nulla se non consigliare di contattare direttamente la Asl. Ma dal numero designato per questo genere di servizio nessuna risposta. Come ormai è noto, nella maggior parte dei casi, i tamponi molecolari vengono eseguiti circa 10 giorni dopo dal primo tampone positivo e servono per accertare l'eventuale negatività e di conseguenza disporre la fine della quarantena. Documento necessario (in caso di negatività) per poter rientrare a lavoro e tornare alla vita quotidiana.

Precisazioni della Asl

La Asl precisa che da calendario per oggi, domenica 9 gennaio, non erano in programma tamponi presso il Drive-in di Mesagne ma solo presso quello di Brinidisi e che le indicazioni del messaggio registrato (la cui telefonata parte da un centralino di Bari) parlano di "Ospedale Perrino sito sulla strada statale 7 per Mesagne". Si ritiene quindi, che gli utenti che oggi si sono presentati a Mesagne, si sono confusi.