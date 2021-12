Vaccinazioni anti covid nei bambini: potenziata apertura centri in città e in provincia

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi prosegue la vaccinazione anti Covid per la fascia di età fra i 5 e gli 11 anni, con la collaborazione dei pediatri di libera scelta. Per la settimana dal 27 al 31 dicembre è stata potenziata ulteriormente l’apertura dei centri vaccinali: sono 15 in tutto e il PalaVinci a Brindisi sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, tranne il 31 dicembre, solo di mattina.

L’accesso è libero ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link https://drive.google.com/drive/folders/1qp_SsaWRXE-8OvjHQUnvE8ra7NK69YWj

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid.