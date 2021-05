Vaccini: prenotazioni per i 70-79enni che non hanno ancora aderito alla campagna

BRINDISI - Da domani martedì 4 maggio sono disponibili posti per la somministrazione del vaccino anti covid per chi rientra nella fascia di età 70-79 anni e che non ha ancora aderito alla campagna. E’ necessaria la prenotazione tramite Cup.

Centri vaccinali

Ceglie Messapica - Palazzetto dello Sport; Ostuni - Palazzetto dello Sport; San Donaci - Scuola Primaria; San Vito Dei Normanni - Pressostatico

Modalità di prenotazione tramite Cup

Numero Verde 800 888388 attivo solo da rete fissa, oppure 080 9181603 attivo da rete fissa e da cellulare; farmacie della provincia

In arrivo 47mila dosi

Sono 2.800 le dosi somministrate domenica, nei centri della Asl di Brindisi, mentre oggi sono 3.000 le vaccinazioni in programma. Si tratta, per la maggior parte, di seconde dosi a over 80, personale scolastico e rappresentanti delle forze dell’ordine e prime dosi per soggetti fragili e per gli ultraottantenni che non si erano prenotati in precedenza. Nella farmacia dell’ospedale Perrino di Brindisi ieri sono state consegnate 12.100 dosi di AstraZeneca, 1.700 di Moderna e 1.000 di Janssen (Johnson&Johnson).

Mercoledì 5 maggio sono in arrivo 14.040 dosi di Pfizer ed è prevista una consegna dello stesso quantitativo anche nelle settimane successive, il 12 e il 19 maggio. Tra l’11 e il 12 maggio arriveranno 4.800 dosi di Moderna.

Circa 6mila i soggetti fragili vaccinati negli ultimi giorni dai medici di medicina generale che il 6 maggio proseguiranno le vaccinazioni negli hub e negli studi, con l’obiettivo di completare la prima dose per questa categoria al massimo entro la terza settimana del mese. Finora i medici di famiglia hanno somministrato oltre 14mila dosi.