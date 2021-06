Vaccini: quasi 5mila dosi in un giorno. Verso la conclusione le somministrazioni ai maturandi

Domani pomeriggio in programma circa 100 vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana

BRINDISI - Nella Asl di Brindisi ieri, venerdì 4 giugno, sono state somministrate oltre 4.700 dosi. Proseguono le vaccinazioni per i maturandi: oggi in calendario, nel centro di Bozzano, 370 vaccinazioni dei ragazzi dell'istituto Ferraris-De Marco-Valzani e del liceo scientifico Fermi-Monticelli. Domani mattina, invece, a Francavilla ultimo appuntamento: saranno vaccinati 114 ragazzi dell'istituto tecnico economico Calò per un totale di circa 3.500 somministrazioni per i ragazzi delle superiori.

Domani pomeriggio in programma circa 100 vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana.