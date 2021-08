Antonello Venditti in concerto a Ostuni: mille posti disponibili

Il concerto, prodotto da Friends & Partners e organizzato dalla New Music Promotion, in collaborazione con il Comune di Ostuni, è in programma l’8 agosto a Foro Boario

OSTUNI - Anche il Foro Boario di Ostuni fa parte dei luoghi intimi e particolarmente suggestivi che vedranno protagonista del tour Unplugged Special di tante serate estive, da luglio fino a settembre, un vero “mostro sacro” della musica italiana, Antonello Venditti. Il concerto, prodotto da Friends & Partners e organizzato dalla New Music Promotion, in collaborazione con il Comune di Ostuni, è in programma l’8 agosto.

Nella sua incredibile carriera ha emozionato intere generazioni, mettendo in musica i suoi sentimenti e l’amore, tematiche sociali e culturali. In questo speciale concerto, il cantautore romano ripercorrerà il suo straordinario repertorio. Da Notte prima degli esami a Sara, fino a Grazie Roma, le sue canzoni hanno segnato almeno tre generazioni. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta “scuola romana”, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d'amore e d'impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Ad accompagnarlo Alessandro Canini alla batteria e chitarra acustica, Danilo Cherni alle tastiere e synth, Angelo abate ad organo e piano, Amedeo Bianchi al sax.

"Il ritorno alla musica dal vivo rappresenta un forte segnale per il prossimo futuro - commenta Vincenzo Gianfreda, rappresentante di Nmp - ed il fatto che tra coloro che ripartiranno immediatamente c’è un talento indiscusso come Antonello Venditti non può che giovare a tutto il movimento. Da parte nostra, la volontà di voler investire, comunque, su grandi eventi, seppur con capienze di pubblico limitate, deriva proprio dalla speranza che questa sia una vera ripartenza. Ciò è possibile anche grazie al sostegno di Amministrazioni locali, come quella della città bianca, che hanno percepito a pieno il nostro bisogno, unito al grido di tutte le maestranze impegnate nel nostro settore, di mettere fine ad un periodo di stop completo che si protrae da più di un anno. Da parte del pubblico invece è sempre più forte l’esigenza di tornare presto alla normalità in cui non possono mancare, di sicuro, le emozioni che scaturiscono in un concerto"

L’evento si terrà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid in vigore. I biglietti, nel limite di una platea di 1000 posti, sono disponibili sul circuito online TicketOne e, ovviamente, presso tutti i punti vendita autorizzati. Maggiori informazioni su www.newmusicpromotion.it.