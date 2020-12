"Ceglie Borgo d'inverno", tutte le iniziative per le festività natalizie

CEGLIE MESSAPICA - Entra nel vivo il calendario delle iniziative per questo Natale 2020 organizzato dall'amministrazione comunale di Ceglie Messapica. "Alcune semplici iniziative proposte soprattutto da associazioni, parrocchie, scuole, per mantenere vivo lo spirito natalizio nella nostra comunità cittadina - spiega l'assessore alla cultura e associazionismo, Antonello Laveneziana - anche se in maniera molto leggera, si desidera lanciare un messaggio di speranza in questo difficile momento storico. Si vuole riscoprire il vero senso del Natale puntando soprattutto sulla tradizione del presepe. Inoltre si vuole sostenere il mondo della cultura, dell'arte, della musica e dello spettacolo particolarmente colpito in questo periodo di emergenza sanitaria."

Il programma completo dal 13 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021

DOMENICA 13 DICEMBRE

In forma statica presso le chiese e le piazze della città dalle ore 9 alle ore 12

“La Banda di Natale” a cura dell’Ass. Giovani Musicisti “A. Amico”

Chiesa Madre - “Festa delle Luci” nell’ambito della Domenica Gaudete

Sede UNITRE (Via G.Elia, 16) - “ANDIAMO AL PRESEPIO” Inaugurazione del Presepe Artistico e della Mostra di quadri a cura dell’UNITRE

LUNEDI’ 14 DICEMBRE

Chiesa Madre ore 18.00 - S. Messa dedicata alla Memoria di Santa Lucia

MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE (Tutti i giorni fino al 24 dicembre)

Chiesa Madre ore 6.30 - Santa Messa e Novena di Natale

Chiesa San Paolo della Croce (Padri Passionisti) ore 17.30 - S. Messa e Novena di Natale

Chiesa Madre e sulla pagina Facebook “Parrocchia Collegiata Maria SS. Assunta - Ceglie Messapica” ore 18.00 - Santa messa e novena di Natale

Chiesa San Lorenzo da Brindisi ore 18.00 - Santa Messa e Novena di Natale

Chiesa Maria Immacolata MDP ore 18.00 - “Camminiamo nella speranza” Santa Messa e Novena di Natale

Chiesa San Rocco e sulla pagina Facebook “Parrocchia San Rocco - Ceglie Messapica - ore 19.00 - “Radio Stella” Novena di Natale

In streaming sul canale You Tube “Parrocchia Maria Immacolata Mdp” (si può partecipare collegandosi su Zoom, chiedendo di iscriversi via whatsapp sul n. 340/7412826)

ore 19.00 - “Verso Betlemme, casa del pane” Novena di Natale con la famiglia

VENERDI’ 18 DICEMBRE

Sulla pagina Facebook “Secondo Istituto Comprensivo di Ceglie Messapica” - Concerto Natalizio della “VinciOrchestra”

DOMENICA 20 DICEMBRE

In forma statica presso le chiese e le piazze della Città dalle ore 9.00 alle ore 12.00

“La Banda di Natale” a cura dell’associazione Giovani Musicisti “Antonietta Amico”

Sulla pagina Facebook “Samaritan associazione culturale” ore 15.00 - “Non Temere Piccolo Gregge” - evento on line a cura dell’associazione Samaritan

Piazzale antistante il Teatro Comunale ore 16.30 e ore 17.30 - #SEMPREAPERTI 2 spettacoli per bambini dalle vetrate del teatro a cura di Armamaxa

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

Sulla pagina Facebook "Pensiero Bambino" ore 16.30 - "Racconto di Natale" a cura della libreria Pensiero Bambino

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE

Chiesa Maria Immacolata Mdp ore 18.00 e ore 19.30 - Sante Messe della Natività

Chiesa San Paolo della Croce (Padri Passionisti) ore 19.00 - Santa Messa della Natività

Chiesa San Lorenzo da Brindisi ore 19.30 - Santa Messa della Natività

Chiesa Madre ore 20.00 - “E venne ad abitare in mezzo a noi” Santa Messa della Natività

Chiesa San Rocco ore 20.00 - Santa Messa della Natività

VENERDI’ 25 DICEMBRE

Sulla pagina Facebook "Comune Ceglie Messapica - "Auguri alla Città in occasione del Santo Natale”

DOMENICA 27 DICEMBRE

Piazzale antistante il Teatro Comunale ore 17.00 - #SEMPREAPERTI 2 Spettacolo per le Famiglie dalle vetrate del Teatro - a cura di Armamaxa

LUNEDI’ 28 DICEMBRE

Sulla pagina Facebook “MittAffett - associazione culturale” ore 15.00 - “MittAffett alla Radio” Intrattenimento a cura dell’associazione culturale MittAffett

MARTEDI’ 29 DICEMBRE

Sulla pagina Facebook “Pensiero Bambino” ore 16.30 - “Racconto di Natale” a cura della Libreria Pensiero Bambino

VENERDI’ 1° GENNAIO 2021

Sulla pagina Facebook “Comune Ceglie Messapica” - “Auguri di Buon Anno 2021 alla Città”

SABATO 2 GENNAIO

Sulla pagina Facebook “Comune Ceglie Messapica” ore 15.00 - “MittAffett alla Radio”

Special Edition “Natale…musica e poesia” - 19esima edizione a cura dell’associazione "Ceglie nel Cuore", della Parrocchia San Lorenzo da Brindisi ed in collaborazione con l’Ass. MittAffett

LUNEDI’ 4 GENNAIO

Sulla pagina Facebook “ProLoco Ceglie Messapica Territorio e Turismo” - estrazione premi concorso “Luci e Colori di Natale” a cura della Proloco

MARTEDI’ 5 GENNAIO

Sulla pagina Facebook “Comune Ceglie Messapica” ore 15.00 - “MittAffett alla Radio” special edition premiazione concorsi artistici “Presepe in Famiglia” e “Presepe in Vetrina”

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

“La Calza Sospesa” - iniziativa solidale a cura di PazLab - cooperativa Sociale “Se Puede”