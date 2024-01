"Cento anni di radio, 70 di Tv": incontro pubblico a Cisternino

CISTERINO - Appuntamento al teatro “Paolo Grassi” di Cisternino, giovedì 4 gennaio a partire dalle 18.30 per "100 anni di radio (...70 di Tv), Voci e sguardi al territorio", evento che si inserisce nell'ambito della Notte Verde organizzata dall’associazione Urbieterre, la cui decima edizione è dedicata al tema "Sguardi", in collaborazione con il Rotary Club di Fasano e Radiostuni e con il patrocinio del Comune di Cisternino.

Tra musica dal vivo, immagini e video di repertorio si assisterà a suggestive narrazioni, ricordi e racconti con illustri ospiti in scena: Antonio Cecere, ingegnere elettrotecnico, esperto di radio; Lucia Schinzano, giornalista e studiosa di storia dell'informazione del ‘900 (tra i suoi lavori “Radio Bari nella Resistenza Italiana”); Salvatore De Pasquale (Depsa), tra gli autori italiani più prolifici in campo televisivo, anche del Festival di Sanremo e autore di canzoni famosissime come “Champagne” e di programmi come "Scherzi a parte", "Stranamore", "C'è posta per te", nonché vincitore di 9 Telegatti; Rosa Palasciano, attrice teatrale, del piccolo e grande schermo, interprete e cosceneggiatrice del film "Giulia", prodotto da RAI Cinema che le è valsa la candidatura al David di Donatello come migliore attrice protagonista nel 2022; Tiziana Grassi, giornalista e già autrice di programmi di servizio per Rai International; Gero Grassi, giornalista, scrittore, componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento Moro; Pablo Rojas, autore e inviato di programmi come "Agorà", "Telecamere", "Mi manda RAI Tre", dal 2001 al 2004 redattore del Maurizio Costanzo Show.

Musiche dal vivo a cura dell'Ensemble Concentus. (violini: Pier Paolo Del Prete, Maurizio Lillo; viola: Paolo D’Armento; contrabbasso: Maurizio Ria; iuto, chitarra: Angela Lacalamita, tastiera: Giovanna Tricarico). Lavoro ideato dal presidente dell’associazione Giuseppe Losavio, realizzato con il supporto del prof. Franco Paolucci, la regia e la drammaturgia sono affidate a Renza De Cesare, anche voce narrante; la regia audio e video è di Vito Antico; voce solista è Gisella di Palermo. Presenta lo show Ferdinando Sallustio.

Al termine buffet offerto da Aziende partner della Notte Verde.

Info e prenotazioni: 3896425572