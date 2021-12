“Christmas al PlazaCarrisi”: Vittorio Sgarbi apre la rassegna degli eventi culturali

CELLINO SAN MARCO - Vittorio Sgarbi ha aperto la rassegna intitolata “Christmas al PlazaCarrisi”, proprio come l'omonimo hotel, meeting e spa cha ha dato luogo all'iniziativa. Il critico d'arte e noto personaggio televisivo, proprio durante lo svolgimento dell'iniziativa, ha presentato il suo ultimo libro intitolato "Raffaello. Un Dio mortale".

Sgarbi, introdotto dal dottor Gabriele Elia, ha consentito al folto pubblico di fruire appieno del fascino dell’arte e di far conoscere interessanti aspetti della personalità del pittore Raffaello Sanzio.

Durante la sua presentazione, il critico non ha mancato di suscitare emozioni commentando magistralmente i capolavori del grande artista, in completa sintonia con la magica atmosfera delle eleganti sale del PlazaCarrisi. Vittorio Sgarbi dal canto suo, conquistato dalla raffinatezza della location e dalla cordiale ospitalità della famiglia Carrisi, ha manifestato la volontà di voler ritornare presso l'hotel per altri futuri eventi culturali.

Una serata, quindi, di grande suggestione per gli appassionati d'arte che hanno saputo apprezzare la natura dell’iniziativa. Franco Carrisi, entusiasmato dal successo della serata, ha promesso di voler invitare altri illustri personaggi per diffondere a Cellino le meraviglie dell’arte e della cultura.