Le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne: incontri al Morvillo

Giornata ricca di eventi: in mattinata conferenza dal titolo “E’ sicura di aver gridato?”. Pomeriggio incontro on line

BRINDISI - L’Istituto professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, in prima linea per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche ottenute dalle donne. Istituto a forte vocazione femminile, il “Morvillo Falcone” vedrà la mattina di lunedì 8 marzo la partecipazione delle classi quinte del settore “Servizi per la sanità e assistenza sociale” alla conferenza dal titolo “E’ sicura di aver gridato?”, con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi. All’incontro interverranno la dott.ssa Torsello, assistente sociale del Cav Servizi Sociali del Comune di Brindisi, la dott.ssa Di Rocco, direttore della Biblioteca Arcivescovile De Leo, nonché una donna (individuata col nome fittizio “Paola”) vittima di violenza.

Lunedì pomeriggio, inoltre, la dirigente scolastica dell’Istituto Morvillo Falcone, dott.ssa Irene Esposito, interverrà all’incontro “La donna sorgente di vita – storia di impegno e di coraggio”, che a partire dalle ore 15 sarà trasmesso sul canale youtube di UilTec Brindisi, organizzatore dell’evento.