Estate Torchiarolese: ecco gli eventi tra Lendinuso e Torre San Gennaro

TORCHIAROLO - L’organizzazione degli eventi estivi nelle marine di Torchiarolo, principalmente Torre San Gennaro e Lendinuso, anche quest’anno è stata affidata quasi interamente a privati e associazioni. Con delibera n° 100 del 13 luglio 2022, la giunta comunale ha messo a disposizione un budget di 12mila euro. Per Lendinuso molti degli eventi musicali inseriti nella locandina pubblicizzata nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del Comune sono stati organizzati dalle attività commerciali, a carico dell’ente Comunale le spese Siae. Con la “clausola” di renderli fruibili a tutti i cittadini e non solo agli avventori dei vari locali.

Gli eventi a Lendinuso

Oggi, lunedì 25 luglio, presso Piazzale Nautico si svolgerà una serata musicale e di tango “Le 13 chitarre”. Il prossimo evento sarà il 29 luglio presso le Palazzine Pierri con Musica Live, mentre nel piazzale Storico serata musicale con “Giampiero Albano” a cura di “Play del Sol”. Poi ancora “Taekwondo sul mare” nel piazzale centrale a cura del Team Benatti.

Il 2 agosto sempre “Li canti e li cunti” a cura della scuola Valesium. Il 3 agosto Serata Jazz presso piazzale Nautico a cura di Idea Suono. Il 5 agosto torna “Musica Live” presso le Palazzine Pierri, e la serata musicale con “Giampiero Albano” nel piazzale Storico a cura di “Play del Sol”.

Il 7 agosto Saggio di danza presso piazzale Nautico a cura di Dance For You Daga. Il 12 agosto Dj Set presso palazzine Pierri e serata musicale con “Giampiero Albano” nel piazzale Storico a cura di “Play del Sol”. Il 13 agosto nel piazzale centrale in scena Animartè: spettacolo del clown, giochi per bambini. Il 14 e il 15 agosto sono dedicati ai festeggiamenti in onore della Madonna del mare. Il 18 agosto serata musicale a cura di Idea Suono, il 19 presso le palazzine Pierri Dj set musica live e ancora serata musicale con “Giampiero Albano” nel piazzale Storico a cura di “Play del Sol”. Il 21 agosto presso il piazzale Nautico “Piero Ciakki Show”. Tutti i giovedì, inoltre, sempre a Lendinuso si svolge il mercato dell’artigianato a cura di Promo Salento.

Torre San Gennaro

E Torre San Gennaro? Si sono chiesti in molti leggendo la locandina “Estate Torchiarolese”. Nella stessa c’è specificato che tutti i martedì, giovedì, sabato e domenica si svolgeranno serate musicali a cura dell’associazione Marina di San Gennaro con presidente Antonio Del Giudice. E ogni venerdì il mercatino dell’Artigianato.

“Non è come può sembrare dalla locandina - spiega il vicesindaco Michela Tomasi - anche per Torre San Gennaro il calendario degli eventi estivi è ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Su San Gennaro è stato interamente organizzato dall’associazione, che ha manifestato l'intenzione di organizzare attività per i villeggianti, mentre su Lendinuso molti sono a cura di alcuni locali commerciali”.

Gli eventi previsti dall’associazione Marina di San Gennaro sono stati protocollati l’1 giugno scorso e prevedono attività fino al 19 settembre. Dal martedì alla domenica, tolto il venerdì dedicato al mercatino, sono in programma corsi di Pilates (il martedì e il giovedì alle 18.30 a cura di Asd Cuori Danzanti di Simona De Giuseppe), serate musicali, serate ricreative con “sorpresa musicale”, Miss e Mister Baby (5 agosto), festa di San Lorenzo - fuochi pirotecnici, “Melonata” (10 agosto). Il 12 e il 13 “Serata Ferragostina”, il 14 “Serata di Ferragosto”, poi ancora “evento musicale”. Il 21 festeggiamenti santo patrono con Santa messa la mattina e musica con serata ricreativa nel pomeriggio. Mercoledì 24 agosto "Freedom Cuori Danzanti". A settembre in programma “Serate ricreative” fino al 19 quando si svolgeranno i riti religiosi in onore di San Gennaro.

“Quest’anno stiamo reinserendo i pomeriggi caraibici e la ludoteca ed inoltre cercheremo di realizzare i famosi giochi sulla spiaggia che riscuotono sempre un successo tra i bagnanti”. Si legge nella nota protocollata dall’associazione.

“Ritornano i giochi di una volta e il Torneo delle cinque pietre a cura della Asd Dialetto Sampietrano, Special della Asd Dance Esperience Lab di Vincenzo D’Anna. Le attività sportive consisteranno nella realizzazione anche di attività fuori schema (corsa con i sacchi ecc), maratonina e tornei da spiaggia nelle varie discipline Beach Volley, Beach Tennis, Sedbasket e Basket”.

Poi ancora sono in programma teatro, Karaoke, sfilate di moda, saggi di danza, mostre di pittura, fotografiche, gare di poesia. Due sagre di prodotti locali, pulizia delle dune e altro.