"Artigianato ed Arte... La Bellezza" invade il bastione di Porta Mesagne

Il panorama artistico e artigianale di Brindisi e della Puglia, inaugura venerdì 15 dicembre un evento straordinario, "Artigianato ed Arte... La Bellezza", che si terrà presso la casa di quartiere “Minimus”, nel bastione Carlo V, gestito dal Wwf Brindisi in collaborazione con altre realtà associative della città.

L'evento prende il via il 14 dicembre alle ore 17.30 con il primo incontro dedicato alla imprenditorialità femminile. Il bastione si trasformerà in un'oasi di creatività, dove la bellezza troverà espressione attraverso opere d'arte e manufatti artigianali di alta qualità. Durante i tre giorni, il programma prevede inoltre incontri, laboratori per grandi e piccini, una esperienza di realtà virtuale su “Leonardo Da Vinci”, uno Swap Party, un incontro di introduzione all’apicoltura: “L’Ape Artigiana”

L’ingresso è gratuito, gli orari di apertura sono: dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30 - Per Info: 3396542434

Lo Swap Party, scambio abiti e accessori che si terrà il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.00; l’esperienza di realtà virtuale, “L’Ape artigiana” e gli altri laboratori in programma saranno solo su prenotazione.

La collaborazione tra le case di Quartiere Minimus - Wwf e Accademia degli erranti - Brindisi e le Antiche Strade, animate dallo spirito di collaborazione e di cittadinanza attiva, che ha permesso la realizzazione di molteplici bellissime iniziative programmate, durante la Mostra Artigiana, porterà al Bastione Babbo Natale il 15 Dicembre dalle ore 16.30 alle 19.00 ed accoglierà nella mattinata di domenica 17 la biciclettata Natalizia in cooperazione con l’Associazione Fiab.