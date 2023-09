Fashion award 2023, l'alta moda arriva sulla Scalinata Virgiliana

BRINDISI - La città di Brindisi si prepara ad accogliere l'International fashion award 2023, un evento dedicato alla moda, prestigioso e unico nel suo genere, che il 13 settembre, alle ore 19.30, sulla suggestiva Scalinata Virgilio, celebrerà il talento straordinario di designer internazionali e pugliesi.

Con numerosi professionisti del settore, tra cui designer, modelle e fotografi, la manifestazione si preannuncia come uno spettacolo imperdibile. Tra i tanti Paesi partecipanti, molti sono già affermati nel panorama del fashion, come Italia, Francia, Argentina, Arabia Saudita, Cina, altri sono invece emergenti, come il Kazakistan, il Brasile e il Marocco. Questa incredibile diversità di culture e influenze che si uniscono tra loro darà vita a un'atmosfera di scambio creativo senza eguali. L'International fashion award include anche un premio internazionale, riconoscimento speciale per i nomi nascenti che si sono distinti nell'industria della moda, e che riflettono l'obiettivo del progetto di celebrare la bellezza dell'abbigliamento, ma anche l'arte, la cultura e l'innovazione che esso nasconde.

L'International fashion award per la prima volta, quindi, fa tappa a Brindisi, in cui rilevante sarà la presenza, nell’intero e maestoso allestimento, della caratteristica ceramica di Grottaglie, con un effetto davvero sorprendente. La manifestazione sarà, quindi, un modo non solo per tributare il campo della moda, ma anche per promuovere le bellezze e le peculiarità locali che i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire, arricchendo la loro esperienza culturale.

La serata prevede una magnifica sfilata che vedrà la partecipazione di marchi rinomati come Aspara Brand (Kazakistan), Ajayu (Argentina), Tatiana Vorotnikova (Kyrgyzstan) e molti altri. Il premio sarà consegnato da Antonio Franceschini, presidente Cna Federmoda Italia, insieme a Elisa D'ospina, Fashion Blogger Sezione Curvy Vogue.it. A fare da sfondo musicale all’evento il Coro del Comprensivo Commenda di Brindisi, mentre ad arricchirlo ci sarà la presenza della testimonial Giada Caroli, modella, di Mila Zaharieva, Fashion Ambassador Bulgaria, e Aidar Khan, Presidente Aspara. L’iniziativa intende porsi, tra i tanti obiettivi, quello di dare spazio ai giovani talenti, incentivando la professionalità del fashion e al tempo stesso esaltando le risorse del territorio e proseguirà nei giorni successi a Gallipoli, Presicce – Acquarica, Monteroni di Lecce e Torre Vado.