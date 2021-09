“Strade Volontarie” sabato 4 settembre a San Pancrazio Salentino, “Festa Insieme”

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Si svolgerà a San Pancrazio Salentino, presso il Parco Unicef, sulla via per Torre Santa Susanna, sabato 4 settembre (dalle 18,00 alle 21,00) l’evento “Festa Insieme”, un momento di banchetti e momenti informativi, testimonianze di volontari, medici ed associazioni che si occupano di malattie oncologiche, ricerca e prevenzione. La scaletta prevede inoltre, canzoni dal vivo, incontro con scrittori, artisti, volontari e tante persone di buona volontà.

L'organizzazione è a cura del gruppo "Insieme contro il cancro" di San Pancrazio Salentino, in collaborazione con il Circolo Acli "Don Tonino Bello" di San Pancrazio Salentino, il Csv Brindisi-Lecce "Volontariato nel Salento" e l'Associazione "Pubblica Assistenza", con il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino e l'Ambito Sociale Territoriale BR 4.

“L'evento - spiega Rino Spedicato del Csv Brindisi Lecce - vedrà la partecipazione di diverse associazioni che si occupano di lotta al cancro, con le quali in questi anni ha collaborato il gruppo locale “Insieme contro il cancro”. L’esperienza con il CSV, inoltre, sta insegnando a tutti che solo collaborando si possono realizzare significativi progetti di solidarietà ed amicizia sociale. Da soli non si cammina più, ci esorterebbe don Tonino Bello, nemmeno di fronte al cancro, che come ogni malattia lo si deve guardare con speranza di guarigione, soprattutto se diamo valore e centralità alla ricerca, alla prevenzione, ai corretti stili di vita e di alimentazione, alla qualità dell'ambiente, all'ecologia integrale, alla corresponsabilità sociale, e a quella cultura del dono di cui si avverte un'ardente necessità. Questi sono i motivi che hanno portato il gruppo "Insieme contro il cancro" ad organizzare questo evento in rete con altre associazioni nell’ambito delle “Strade Volontarie” del Csv Brindisi-Lecce “Volontariato nel Salento”.

L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid nell'ambito delle "Strade Volontarie" del Csv Brindisi-Lecce. Durante la serata saranno presentate le prossime iniziative del gruppo "Insieme contro il cancro" e far conoscere le associazioni, gli enti e i progetti con i quali sta realizzando la sua mission associativa: Ail, Airc, Andos, Ant, Lilt, Komen Puglia, Apeo, Cuore di Donna, Alr Lorenzo Risolo Odv e Comitato Consultivo Misto Asl Br.

Nel corso della serata sarà ricordato Mino Alba, volontario, già presidente Ail, socio fondatore del Csv Poiesis (Centro Servizi al Volontariato della provincia di Brindisi). Condurranno la serata Daniela Risolo e Rino Spedicato. Info-Facebook: Insieme contro il cancro