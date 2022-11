Per le feste in città torna "Incanto di Natale", a partire dal 4 dicembre

FRANCAVILLA FONTANA - Torna “Incanto di Natale”, il cartellone di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale che, a partire da domenica 4 dicembre, scandirà i giorni di festa con percorsi di luce, pettolate, musica, spettacoli, mercatini, gastronomia e tante sorprese. “Incanto di Natale – spiega l’assessora alla Cultura Maria Angelotti – torna ad animare le strade e le piazze della nostra città. Dal 4 dicembre sino all’Epifania Francavilla Fontana sarà al centro di un intenso programma di spettacoli pensati per grandi e bambini. Siamo felici di poter tornare a vivere a pieno e in comunità il periodo più suggestivo dell’anno.”

Il prologo del cartellone andrà in scena domenica 4 dicembre dalle 17.30 con l’open day del Terzo Istituto Comprensivo nel centro storico e, dalle 18.00, con il talento del Circo Teatro Viaggiante in via Roma.

Mercoledì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, alle 18.30 in via Roma arriveranno gli artisti di strada e gli zampognari. In piazza Dante sono attesi l’inaugurazione del presepe artistico di Simone Saracino, la presentazione della III edizione del concorso “Il Mirabile Segno del Presepe” e il grande ritorno di “Piovono Pettole”, la classica pettolata a cura della Pro Loco. Alle 20.30 spazio alla musica di Anna Rita Birtolo con “Note di Natale” a cura dell’Associazione Una Nota per Mattia e della Pro Loco.

Domenica 11 dicembre dalle 18.30 nel centro storico e in via Roma sarà la volta de “La notte bianca dei bambini” con magia, musica, animazione e spettacoli. In corso Umberto I il Gruppo Alfa Romeo Sport Club degli Alfisti e la Pro Loco presenteranno un affascinante viaggio nel tempo con una mostra dedicata alle auto d’epoca. Da domenica 11 a martedì 13 dicembre, sempre dalle 18.30, in via Roma sono attese “Magie d’inverno”, un mercatino di Santa Lucia a cura degli esercenti del centro in collaborazione con la Pro Loco.

Sabato 17 dicembre dalle 17.30 nel centro storico appuntamento con l’open day del Primo Istituto Comprensivo.

Domenica 18 dicembre alle 18.30 in via Roma sfilerà la Parata Street Magic Fantasy. In piazza Dante l’Auto Moto Club Città degli Imperiali presenterà la quarta edizione di Presepi on the road. Da domenica 18 dicembre sino al 6 gennaio partirà anche Spaccafrancavilla con un affascinante viaggio tra i presepi cittadini. Non mancheranno, in via Roma, abbracci gratis per Natale e in piazza Dante le pettole della Pro Loco.

Martedì 20 dicembre dalle 16.30 bambine e bambini della Scuola dell’Infanzia del Secondo Istituto Comprensivo saranno i protagonisti di un open day nel centro storico.

Venerdì 23 dicembre in piazza Umberto I appuntamento con “La magia di Babbo Natale” con un viaggio incantato nel paese del personaggio più amato dai bambini. Sabato 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, dalle 19.00 torneranno gli zampognari nelle vie del centro storico, mentre nel Santuario della Croce si terrà la Ninna Nanna a Gesù Bambino. Lunedì 26 dicembre alle 11.00 in piazza Dante premiazione del concorso di presepi e presentazione del concorso d’arte “Le fiabe pugliesi”.

Venerdì 30 dicembre alle 20.30 al Teatro Italia concerto di fine anno dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento con le voci della soprano Luciana Distante e del tenore Filippo Cervellera. Dirige il maestro Felipe Aguirre. Evento a cura della Pro Loco.

Sabato 31 dicembre in piazza Umberto I dalle 23.00 concerto della notte di Capodanno. Domenica 1 gennaio torneranno per le vie del centro storico gli zampognari, mentre martedì 3 gennaio alle 19.30 nella Parocchia dello Spirito Santo sarà di scena il coro polifonico San Nicola diretto da Annamaria Lecce. Evento a cura dell’Arciconfraternita San Bernardino da Siena e Pro Loco.

Chiusura in grande stile venerdì 6 gennaio con la festa della Befana che andrà in scena a partire dalle 18.00 in via Roma.

Il cartellone di Incanto di Natale è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Duc Città degli Imperiali, la Pro Loco di Francavilla Fontana e il Gal Terra dei Messapi.