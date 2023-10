Lele Spedicato e Clio Evans a San Pietro per presentare: "Destini. Due cuori e la vita che vince"

SAN PIETRO VERNOTICO - Domani, mercoledì 4 ottobre, alle 18.30 in piazza del Popolo a San Pietro Vernotico Clio Evans (attrice e scrittrice di teatro) e Lele Spedicato (musicista e chitarrista dei Negramaro) presentano il libro "Destini. Due cuori e la vita che vince". L'evento è organizzato nell’ambito delle iniziative per i 45 anni dalla fondazione di Avis San Pietro Vernotico anni di solidarietà.

Un racconto di speranza e forza che ipercorre alcuni momenti non facili delle loro vite, come il grave malore che cinque anni fa ha colpito Lele Spedicato, in bilico tra la vita e la morte. Una testimonianza di coraggio e di come insieme si possa affrontare la malattia e rinascere.

"Celato sotto i capelli di Clio e Lele c'è un filo molto spesso, a forma di cicatrice, che si chiama destino e che li lega indissolubilmente. Era scritto nelle stelle che queste due persone dovessero a un certo punto della vita ritrovarsi una a fianco dell'altra, chiamate a vivere e superare insieme tutte le gioie e tutti i traumi dell'esistenza. Clio è una ragazza nel pieno dei vent'anni quando scopre, a seguito di un fortissimo mal di testa, di avere un'escrescenza grande come un limone nella parte destra del cervello. Lele è un artista affermato, ha quarant'anni e tutta la musica davanti a sé la mattina in cui sente scoppiare la testa prima di andare in coma per una gravissima emorragia cerebrale. Ma è proprio grazie al destino che li ha uniti che Clio aiuta Lele e Lele aiuta Clio a superare le difficoltà, a diventare più consapevoli di quanto sia bella la vita in ogni suo momento, e soprattutto di quanto sia forte quando vince sulla morte. Con il racconto delle loro vite e la testimonianza della loro battaglia contro la malattia Clio Evans e Lele Spedicato mandano un messaggio di speranza a tante persone, dicono che non sempre tutto è perduto, che bisogna coltivare la speranza e praticare la gratitudine quotidiana. La vita non ha lesinato niente ai due protagonisti di questa storia. Ha offerto loro amore, fortuna, malattie, figli, successo, disperazione, sale chirurgiche, fede e il destino di poterla affrontare insieme.