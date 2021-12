Arte, mercatini, spettacoli, laboratori e tanto altro: il Natale a San Michele

SAN MICHELE SALENTINO - Prende il via il Natale a San Michele Salentino, con i primi appuntamenti in programma, tra arte, mercatini, spettacoli di magia, laboratori creativi e solidarietà. Non manca la filodiffusione per rendere ancora più piacevole l’atmosfera di festa.

“L'intento è quello di aumentare l'attrattività del nostro territorio e di promuovere il coinvolgimento attivo delle attività e associazioni locali – spiega il sindaco Giovanni Allegrini. Gli eventi, sempre nel rispetto delle norme anti Covid, contribuiranno a creare una calda atmosfera natalizia per le vie del centro. L’auspicio è che queste festività di Natale possano davvero segnare un punto di ripartenza.”

Dopo il primo appuntamento, lo scorso 3 dicembre, la biblioteca comunale “S. Cavallo” torna ad ospitare, oggi, venerdì 10 dicembre, dalle ore 17, laboratori creativi e di lettura per bambini dai 3 ai 10 anni, ovviamente tutto a tema natalizio. (prenotazione obbligatoria chiamando allo 0831.1771003)

Domani, sabato 11 dicembre, a partire dalle 16 Babbo Natale in carrozza, accompagnato dai fisarmonicisti, girerà per le vie del paese donando caramelle ai bambini. L’arrivo è previsto in piazza Marconi intorno alle 19. L’evento è organizzato in collaborazione con la Scuderia Bellanova.

Un’esplosione di energia in movimento, domenica 12 dicembre, a partire dalle 17.30 con i 16 elementi della Street Band itinerante tra via Pascoli, via Tagliaferro e piazza Marconi. Sedici musicisti provenienti dal Sud, uniti dalla passione per la musica, con lo scopo di promuovere il sorriso, la partecipazione collettiva e la condivisione della musica. Uno show imperdibile tra funky, jazz, blues, soul tutto dal vivo. In piazza Marconi sarà allestito un mercatino di artigianato e hobbistica ma, anche, spazi per dolcezze e gastronomia tipica.

Nella stessa serata di domenica 12 dicembre, dalle 17, sarà possibile partecipare ad una raccolta fondi a favore dell’Agape, l’associazione genitori e amici piccoli emopatici: su iniziativa del fotografo Adriano Cavaliere e di Mina Gioia Event Planner, patrocinata dal Comune, torna la foto della solidarietà “Regala un Sorriso” in ricordo del piccolo Federico Capocaccia nel giorno del suo 18esimo compleanno.

Giovedì 16 dicembre, alle ore 19, nella pinacoteca “S. Cavallo” andrà in scena “I Colori dell’Anima. Vincent Van Gogh”, spettacolo teatrale scritto, interpretato e diretto da Lino De Venuto. Un evento, voluto dall’assessorato alla Cultura del Comune, liberamente tratto da Lettere a Theo, lo scambio epistolare fra il pittore e suo fratello Theo, una testimonianza dal forte impatto emozionale che intreccia arte e vita, genio e follia. Un suggestivo viaggio interiore nell’uomo-pittore Van Gogh, per restituire al pubblico, al di là di leggende e mistificazioni e senza compiacimenti, tutti i colori della sua anima, la sua disarmante nudità, quel profumo di autenticità e di verità umana che preesiste al pittore ed è la base prima della sua grandezza artistica. Ingresso su prenotazione chiamando al numero 0831.1771003. Obbligatorio il green pass.

Torna, venerdì 17 dicembre, il progetto “Terre Magiche” grazie all’associazione culturale WonderArt. Un progetto di sostenibilità ed eco-amore per il territorio che, in mattinata, coinvolgerà i ragazzi e le ragazze della scuola elementare e della scuola media del comprensivo “Giovanni XXIII”, in serata, invece, a partire dalle 17:30, Francesca Bellucci e Alessio Masci, sotto forma di gioco e gioco-teatro, coinvolgeranno, anche, gli adulti in veri e propri effetti magici. Appuntamento in Pinacoteca. Si accede su prenotazione e con green pass.

La storia personale e professionale dello scultore Cosimo Carlucci diventa un talk. Grazie al curatore della Pinacoteca, Lorenzo Madaro e con il contributo di importante personalità del mondo dell’arte sarà possibile fare questo viaggio tra la vita, le opere ed il pensiero dell’artista di fama internazionale nato a San Michele Salentino. L’incontro si terrà nella sala conferenze della Pinacoteca comunale, sabato 18 dicembre alle ore 18:30. Accesso con green pass.

Spettacolo di fuoco, giocolieri, zampognari allieteranno grandi e bambini domenica 19 dicembre, a partire dalle 17:30 in uno spettacolo itinerante che toccherà via Pascoli, via Tagliaferro per terminare in piazza Marconi dove, continuerà l’esposizione di oggettistica artigianale e street food locale.

Due gli eventi targati Pro Loco San Michele e Asd Gioventù San Michele: un esercito di Babbi Natale in sella ai trattori invaderà le strade del paese nell’appuntamento del 22 dicembre “Fatti trasportare dal Natale”. Inconsuete slitte addobbate a tema arriveranno in piazza Marconi, alle ore 17, accompagnate da balli, canti, dolci e caldarroste.

Tra gli appuntamenti che fanno parte della stagione natalizia, anche, il Concerto di Natale “Canticum Novum”, domenica 26 dicembre alle ore 19:30. Mercoledì 29 dicembre, infine, una serata dedicata interamente ai bambini con giochi d’altri tempi, laboratori creativi, spettacoli comici. Appuntamento in piazza Marconi dalle ore 15.

“Seppur nella difficoltà del momento, abbiamo voluto indirizzare questi appuntamenti alla crescita culturale dei nostri bambini e ragazzi perché, attraverso il gioco e il divertimento si possono piantare semi importanti. I bambini hanno, sicuramente, pagato più degli adulti le conseguenze della pandemia e, nonostante, ancora le restrizioni, vogliamo comunque regalare momenti di spensieratezza e aggregazione ai nostri piccoli” ha concluso l’assessora allo Spettacolo, Angela Martucci.

Infine, da oggi e fino al 23 dicembre, sarà possibile partecipare alla raccolta giocattoli, due iniziative solidali, patrocinate dal Comune, ed organizzate dal Lions Club Ceglie Messapica e dall’associazione Attacco Poetico. Nel primo caso, i giochi, nuovi ed anche usati ma in buono stato potranno essere consegnati nella Pinacoteca Comunale, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 19. Nel secondo caso, invece, sarà l’associazione Attacco Poetico impegnata, direttamente, nella raccolta dei giochi che saranno, poi, consegnati all’ufficio Servizi Sociali del Comune. In entrambi i casi, i giochi raccolti saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà del Comune.

Gli eventi sono promossi dall’Amministrazione Comunale, assessorati allo Spettacolo e Cultura, in collaborazione con le associazioni e attività commerciali del territorio. Tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.comune.sanmichelesal.br.it e sulla App MySanMicheleSalentino.