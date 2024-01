Oria, a Nicola Gratteri il premio “Donato Carbone” vittima di mafia

ORIA - In occasione della XXVII edizione della festa in onore di San Giovanni Bosco, che si svolgerà il 31 gennaio prossimo, l'associazione Sing di Oria, assegnerà il Premio nazionale “Donato Carbone” vittima di mafia al procuratore Nicola Gratteri. L'appuntamento è dalle 16.30 presso il teatro della Chiesa “San Barsanofio” a Oria, la serata sarà presentata da Vincenzo Sparviero, direttore coordinatore della redazione di TeleRama

“E’ una gioia immensa – commentano dal Sing – ospitare il dott. Grattieri, per noi tutti è un grande onore. Continuiamo, nella Festa del nostro Padre Don Bosco, a seminare tra i giovani nel solco della legalità”.

Nicola Gratteri nasce a Gerace (Reggio Calabria), nella Locride, terzo di cinque figli. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza all'Università di Catania. Si laurea in quattro anni e due anni dopo entra in magistratura. Nel 2009 è nominato procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria. Il 18 giugno 2013 il Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta nomina Gratteri componente del corpo di esperti per l'elaborazione di proposte in tema di lotta alla criminalità organizzata.

Gratteri è un convinto sostenitore dell'importanza dell'educazione dei giovani come strumento di prevenzione nella lotta alle organizzazioni criminali e tiene regolarmente conferenze a tale scopo nelle scuole e nelle università, in Italia e all'estero, per incontrare i giovani e spiegare loro il perché "non conviene" essere 'ndranghetisti.

Nel novembre 2011 ha pubblicato un libro, assieme al giornalista Nicaso, intitolato La mafia fa schifo, dove sono raccolti pensieri e lettere di ragazzi sul tema delle mafie. Il 13 settembre 2023 viene eletto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Al dott. Gratteri sarà assegnato il Premio nazionale “Donato Carbone” vittima di mafia, premio pensato nel 2002 in memoria di un giovane oritano ucciso durante una rapina, che viene assegnato a personaggi e organizzazioni operanti nell’educazione, l’animazione, e la salvezza fisica e morale dei bambini, ragazzi e giovani, a chi è impegnato nella diffusione di tematiche legate all’antimafia e alla Pace. Il premio, in diverse occasioni, ha ricevuto la medaglia celebrativa del Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente del Senato della Repubblica.

Ha ricevuto il patrocinio, in diverse edizioni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza della Regione Puglia, della Presidenza della Provincia di Brindisi, del Comune di Oria e del Movimento per l’Infanzia.