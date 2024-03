Pasquetta brindisina: presentata l'edizione 2024, quattro giorni di festa

BRINDISI - Promette scintille la terza edizione de “La Pasquetta brindisina” che punta a migliorare ancora di più il successo delle prime due edizioni che di fatto hanno segnato, dopo anni di “fuga dalla città”, una controtendenza con migliaia di brindisini tra famiglie, gruppi di amici, associazioni di Brindisi e della sua provincia e singoli cittadini riunitisi presso il parco “19 maggio 2012” (noto come Parco Cillarese).



L’evento, patrocinato dal Comune di Brindisi, è stato presentato nella mattinata di oggi, giovedì 21 marzo 2024, nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la sala Mario Marino Guadalupi del Palazzo di Città alla presenza dell’organizzatore maestro Carmine Iaia, dell’assessore al Marketing Territoriale del Comune di Brindisi Luciano Loiacono ed il Commercialista dell’Ascr “Uniti per lo Sport” Stefano La Palma. Come già anticipato, la festa si dividerà in due momenti distinti: il primo nella due giorni del 31 marzo e 1 aprile 2024 e il secondo il 24 e 25 aprile.



Nel corso della conferenza stampa il maestro Carmine Iaia ha rilanciato la sfida alla città dichiarando: “Lo spirito che anima la fase organizzativa della Pasquetta brindisina rimane sempre immutato nel tempo, l’opportunità di fornire, anno dopo anno, una valida alternativa per trascorrere all’aperto giorni di festa restando a contatto con la natura senza doversi allontanare dalla nostra bellissima città e potendo contare su un’ampia area attrezzata per l’occasione e nel pieno rispetto dei luoghi, il tutto all’interno di uno dei polmoni verdi della città, il Parco del Cillarese. Il nostro ringraziamento all’Amministrazione Comunale che ha dato il patrocinio e scelto di compartecipare anche quest’anno. Come per tutti gli eventi che organizziamo stiamo puntando sulle nostre forze e sugli sponsor evitando di chiedere contributi economici al Comune”.



Positiva e colmo di gratitudine l’intervento dell’assessore al Marketing Territoriale Luciano Loiacono:“Un’occasione per tanti cittadini per vivere la propria città, ossia i nostri parchi. Ringraziamo gli organizzatori che permettono ai brindisini di festeggiare Pasqua e Pasquetta in città. Il tutto combacia con tanti rapporti culturali, in questo caso lo sport che è volano di questa manifestazione. di cui siamo partner con patrocinio e compartecipazione. Magari ce ne fossero di più di queste manifestazioni perché i nostri parchi hanno bisogno di vivere tutti i giorni in modo che molte cose brutte che accadono, come le vandalizzazioni, magari non accadrebbero grazie ad un accresciuto senso civico”.



Stefano La Palma commercialista brindisino, revisore contabile esperto di fiscalità sportiva, relatore Fiscosport e consulente specialistico di Asd e Ssd ha fatto i suoi complimenti all’Ascr “Uniti per lo Sport”: “Faccio un plauso al maestro Carmine Iaia per questa grande carovana del divertimento messa a disposizione di una città che ha bisogno di riappropriarsi degli spazi e di fare rete a tutti i livelli. Oltre a tutto questo poi c’è lo sport a fare da cornice all’evento con ben 44 società sportive che hanno sposato il progetto di Uniti per lo Sport e che, in particolare nei giorni del 24 e 25 aprile potranno far conoscere e vivere le proprie esperienze sportive a quanti sceglieranno di accettare l’invito di unirsi a questa grande festa”.

