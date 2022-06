Brindisi in età messapica e romana: il libro della professoressa Cera

Venerdì 24 giugno alle ore 18,30 presso l’azienda vitivinicola “Tenute Lu Spada” sarà presentato il volume “Brindisi in età messapica e romana. Topografia della città” della prof.ssa Giovanna Cera, professore associato di Topografia antica dell’Università del Salento, nell’ambito del programma “Brindisi Città che legge”. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Rossi, di Maria Guadalupi, presidente del Soroptmist International Club, di Paolo Mercurio responsabile del distretto Brindisi Taranto della Banca Popolare Pugliese e di Carmine Dipietrangelo amministratore Azienda Tenute Lu Spada, Maria Ventricelli presidente di Italia Nostra passerà la parola a Giuseppe Ceraudo, professore ordinario di Topografia antica che dialogherà con l’autrice prof.ssa Giovanna Cera.

Il volume è il catalogo dei ritrovamenti, delle presenze archeologiche e monumentali attestate in città, analiticamente illustrate e commentate, è quindi la Carta Archeologica di Brindisi necessaria per la pianificazione urbanistica del Comune e per le valutazioni della Soprintendenza, oltre che per attività culturali e di divulgazione.

È il frutto di un lavoro di raccolta sistematica di tutta la documentazione disponibile: spoglio e revisione delle pubblicazioni antiche e recenti, delle fonti storiche classiche e medievali, della documentazione d’archivio, della cartografia storica. Grazie all’analisi e alla lettura critica di tutte le informazioni acquisite, il libro propone un quadro del processo evolutivo della forma urbana antica, dalle prime importanti attestazioni di epoca arcaica allo sviluppo dell’insediamento messapico, alla fondazione della colonia latina, alle trasformazioni di età imperiale, fino ai primi segni di discontinuità di età tardoantica.

Il volume è stato pubblicato dalla casa editrice «L’Erma» di Bretschneider – Roma, grazie ai contributi di Italia Nostra, del Soroptimist Club, della Banca Popolare Pugliese e dell’Azienda Vitivinicola Tenute Lu Spada.