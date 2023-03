Memorial Alessandro Vitale: un "Torneo per la vita" per regalare sorrisi

CEGLIE MESSAPICA - Al via il primo "Torneo della" vita in memoria di Alessandro Vitale, il 30enne deceduto il 9 marzo dello scorso anno in seguito a un incidente stradale sulla Ostuni-Montalbano di Fasano. La manifestazione sportiva si svolgerà domenica 19 marzo 2023, alle ore 16, presso il Centro sportivo Taf Ceglie – Polivalente 2013 (zona 167) a Ceglie Messapica e vedrà protagonisti gli amici di Alessandro. I fondi raccolti saranno destinati alla Cooperativa sociale Naukleros di Brindisi per le attività di clown terapia presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Tanti i giovani daranno vita a Ceglie Messapica al torneo in ricordo di Alessandro Vitale. L’evento sportivo, 1° Torneo della Vita, è organizzato da Alessia Caroli, compagna di Alessandro e mamma del piccolo Alessandro Leo nato 8 mesi dopo la scomparsa del padre. Alessia, infatti, scoprì di essere in dolce attesa qualche giorno dopo il tragico evento.

“L’iniziativa nasce per rendere omaggio ad Alessandro - spiega la compagna Alessia Caroli - dove si legano i valori dell'amicizia e l'amore per il calcio, quelli che lui ha sempre portato avanti nel corso della sua vita. Un grazie di cuore va a tutti coloro che renderanno possibile questo importante evento. L’iniziativa è anche e soprattutto solidale perché con i fondi che saranno raccolti sosterremo le attività di clown terapia nei reparti dell’ospedale Perrino di Brindisi, in particolare, nel reparto di Pediatria. Sorridere fa bene all’anima e donare un sorriso spezza la sofferenza e la solitudine”. Primo dell'inizio della partita porteranno i saluti il sindaco della Città, Angelo Palmisano e Alessandro Scarciglia, referente della cooperativa Naukleros.

La cooperativa sociale Naukleros di Brindisi si occupa di progettare e realizzare servizi educativi e formativi, per scuole, ambito sanitario, organizzazioni, Rssa, centri di accoglienza, enti pubblici e privati. Tra le attività, anche, quella di clown terapia presso il reparto di Pediatria dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi con il progetto “Clown in Corsia” e altri reparti su richiesta dello stesso Presidio Ospedaliero (Gu, Otorino, Medicina Generale, Geriatria, Ps, Sala Operatoria. La Naukleros, infatti, gestisce e coordina dal 2012 la Siclot Scuola Internazionale di Clown & Clown Terapia che ha sede a Brindisi ed è patrocinata dalla stessa Asl Brindisi, dall’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Brindisi, dal Csv Centro Servizi Volontariato di Brindisi e di Lecce, dal Comune e dalla Provincia di Brindisi, l’Isbem Scpa di Mesagne (istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo). Coordina per la Puglia dal 2010 la Missione Terabithia, missione clown di volontariato in Albania.