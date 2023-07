Sagre, teatro, feste e concerti: 40 eventi per tutte le età a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - È già partito il programma estivo per l'Estate 2023 voluto dall'amministrazione comunale di San Michele, un'opportunità unica per coloro che desiderano vivere la Puglia autentica. Sotto il tema "Estate 2023: Destinazione San Michele Salentino. Vivi la Puglia autentica", è stato preparato un cartellone di eventi interessanti che offrono relax, divertimento e esperienze indimenticabili. Con oltre 40 eventi che spaziano dalla musica alle presentazioni dei libri, dalle sagre agli spettacoli teatrali, il programma estivo offre qualcosa di speciale per ogni visitatore con messaggi sui diritti sociali e la solidarietà.

L’assessorato allo spettacolo del Comune ha lavorato per garantire un'ampia gamma di attività che soddisfino i gusti di tutti. Uno dei momenti culturali più attesi è il programma dell'associazione Attacco Poetico, che presenterà "DisequiLibri d'autore" e una passeggiata poetica a sorpresa. I giovedì di luglio saranno dedicati alle "Notti delle Band", una serie di appuntamenti che celebrano le cover di artisti di fama nazionale. Inoltre, non vediamo l'ora di festeggiare la festa patronale in onore di San Michele Arcangelo, che sarà un momento di gioia e celebrazione con concerti, spettacoli pirotecnici e un grande concerto bandistico. Sarà un'occasione unica per immergersi nella tradizione e nell'ospitalità della nostra comunità. In aggiunta, il Festival del Fico Mandorlato, giunto alla 21ª edizione, si svolgerà dal 21 al 27 agosto in Piazza Marconi, deliziando i visitatori con le prelibatezze locali, esibizioni artistiche e incontri di approfondimento sulla storia e i benefici di questo frutto tipico della nostra terra.

“L'obiettivo principale di queste iniziative – spiega il sindaco Giovanni Allegrini - è creare un'atmosfera vibrante e coinvolgente per residenti e turisti, promuovendo l'arte, la cultura e l'interazione sociale. Valorizzeremo ogni angolo del nostro centro senza dimenticare Borgo Ajeni, il parco Augelluzzi e le strade principali che portano in piazza. Siamo convinti che ognuno troverà qualcosa di proprio interesse nella nostra programmazione estiva. Invitiamo tutti a partecipare e godere di queste splendide occasioni per condividere momenti speciali e creare ricordi duraturi”.

"Il programma tiene conto delle esigenze di tutte le fasce d'età", afferma l'assessore allo spettacolo Angela Martucci. "Sia le famiglie che i giovani e gli anziani avranno numerose opportunità di divertimento pensate appositamente per loro. In particolare, abbiamo prestato molta attenzione nel proporre numerosi momenti di intrattenimento per i bambini, con la Notte Bianca Dei Bambini. Questa serata di festa è interamente dedicata all'allegria e all'intrattenimento dei più piccoli, con spettacoli ed attrazioni che si svolgeranno in Piazza Marconi. Inoltre, il 29 luglio gli artisti di strada, apprezzati sia dai grandi che dai piccini, coloreranno tutto il centro, e il magico mondo di Harry Potter sarà svelato il 11 agosto nella Villa Comunale":

Scarica il Pdf: Programma Eventi 2023 San Michele Salentino