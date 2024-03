“Quando la banda passò”: la prima marcia di Fiat 500 da Fasano all’oncologico pediatrico di Bari

FASANO – Si svolgerà il prossimo 7 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Salute, la prima edizione dell’evento “Quando la banda passò – Sogni, diritti e sorrisi in marcia” promosso dall’associazione “La Banda di Minnie e Topolino” di Fasano nella persona della presidente Ilaria Sardella e di tutti i volontari che ne fanno parte. Il raduno delle auto avverrà alle ore 7.30 in piazza Ciaia a Fasano: la partenza in direzione Bari avrà inizio alle ore 10.

L’evento, nato a scopo benefico e per sensibilizzare sulle tematiche legate alla salute del bambino, al suo diritto alle cure e soprattutto al diritto inviolabile alla felicità, vedrà una marcia di Fiat 500 storiche (e auto simili) con a bordo i personaggi del mondo Walt Disney e Marvel che, incamminandosi dalla centrale piazza Ciaia di Fasano, raggiungeranno l’area esterna del reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

L’importo dell’iscrizione, per chi vorrà partecipare con la propria auto, ammonta a euro 50 (tutto il ricavato verrà devoluto al progetto Dottor Mouse che attua ClownTerapia negli ospedali oncologici pediatrici di tutta Italia): l’adesione è anche aperta a chi vorrà intervenire come semplice volontario per indossare uno dei costumi dei personaggi Walt Disney e Marvel e in questo caso è completamente gratuita.

Per info e iscrizoni: 3934423531 (Ilaria Sardella)

