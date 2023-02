Carnevale 2023: a San Michele Salentino torna la sfilata dei carri allegorici

SAN MICHELE SALENTINO - Dopo il Covid, che negli ultimi anni ha precluso e tolto ai bambini di vivere l’atmosfera goliardica e spensierata del Carnevale, quest’anno l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino ha deciso di far rinascere la tradizione con sfilate di carri allegorici, momenti di divertimento e di ritrovo per bambini e adulti.

La grande festa di Carnevale a San Michele Salentino è in programma domenica 12 e domenica 19 febbraio prossimi. L'evento promosso dal Comune di San Michele Salentino, assessorato allo Spettacolo, è organizzato da Lab Communications Eventi di Concetta Renna. Un ringraziamento particolare va all’Asd Gioventù San Michele per la realizzazione dei carri allegorici.

“Le strade - afferma il sindaco Giovanni Allegrini - si coloreranno dopo due anni di fermo con le maschere, i coriandoli, la festa, le danze e i carri. Torna finalmente il nostro carnevale fortemente voluto dall’amministrazione e coordinato dall’assessorato allo Spettacolo, nel periodo più freddo dell’anno come tradizione vuole, per il divertimento dei bambini e per la gioia dei ragazzi, che si stanno cimentando nella preparazione dei carri, con impegno e dedizione. Sono tanti, infatti, i gruppi di giovani che stanno lavorando alla realizzazione dei carri fino a notte fonda: una comunità che ancora una volta si prepara a festa, riappropriandosi delle strade e condividendo sorrisi e abbracci”.

“Sappiamo bene che non è stato facile per i nostri ragazzi rinunciare alla magia del Carnevale - aggiunge Angela Martucci, assessore allo Sport e Spettacolo - e ci è sembrato giusto ripagare il loro sacrificio degli ultimi anni con divertimento, allegria e colori, assicurati grazie alle sfilate di carri allegorici, maschere, costumi e coriandoli. Lavorando come sempre di squadra, abbiamo poi organizzato per domenica 19 febbraio il gran finale, con una grande festa in Piazza Marconi, che ci auguriamo possa bissare il successo dell’evento di Capodanno”.

Il programma completo

Domenica 12 Febbraio - dalle ore 16 sfilata dei carri - Raduno Piazza Matera (Zona 167). Arrivo alle ore 19,00 in Piazza Marconi

Domenica 19 Febbraio - dalle ore 16: sfilata dei carri - Raduno Piazza Matera (Zona 167). Arrivo alle ore 19,00 in Piazza Marconi

A seguire Grande Festa in Piazza Marconi: dalle ore 19.00 Spettacolo Slinky Man, spettacolo Ballon Man, Orsacchiotto Gigante, Animazione