San Vito dei Normanni, appuntamento con pizziche e canti popolari

SAN VITO DEI NORMANNI - Speciale edizione del concerto 2020 dei Taricata di San Vito dei Normanni questa sera, 15 agosto, alle ore 21, seguibile sulla pagina Facebook Taricata e sul canale You Tube “Taricata (official)”: la tradizione del concertone di Ferragosto dello storico gruppo di pizziche e canti popolari della città normanna non si interrompe e regalerà grandi emozioni sia pure in una versione particolare e non dal vivo come nella abituale, e sempre gremitissima, Piazza Leonardo Leo.

Le misure di sicurezza anti-Covid non hanno reso possibile lo svolgimento tradizionale del concerto, evento che ogni Ferragosto ha un richiamo di migliaia di persone. Ma è importante, in quest’anno difficile più che mai, ritrovarsi ed emozionarsi attraverso il vasto repertorio di musiche e balli dell’Orchestra Popolare Taricata.

Per questo, proprio sul canale You Tube sopra menzionato e sulla pagina Facebook Taricata, sarà trasmesso il concerto registrato in due luoghi di grande pregio storico e archeologico della città di San Vito: le note Cripte di San Biagio, di recente restaurate, e il museo diffuso Castello d’Alceste. Suoni e danze per una commistione di arte, storia, appartenenza.

A fare da filo conduttore, le contaminazioni e gli intrecci di stili e provenienze che da sempre aggiungono bellezza al repertorio dei Taricata e ispirano il M° Mario Ancora, erede della ricca tradizione musicale popolare oltre che interlocutore privilegiato dei testimoni del passato e guida feconda di numerosi musicisti di diverse generazioni.

Taricata, che significa radice feconda, nei suoi concerti, rende palpabile il legame profondo tra la cultura di ieri e quella di oggi, tra la sua musica e la terra a cui appartiene, fatta di ulivi sinuosi, di fatica e voglia di riscatto, di orgoglio identitario ritrovato e di impegno a vivere bene insieme.

Sperando di ritrovarsi in Piazza Leo il prossimo anno, così come avviene ormai da 20 anni, i Taricata invitano a seguire il concerto questa sera e augurano a tutti un Buon Ferragosto.

Segui qui il concerto: https://www.youtube.com/channel/UC4X2Gw1UwVavrF07ZL-zOhw

I Taricata del concerto 2020: Mario Ancora (fisarmonica e organetto), Mario Leo (voce), Silvana Gagliani (voce), Salvatore Ancora (basso e contrabbasso), Stefania Ancora (voce e danza), Fabio Di Viesto (chitarra), Daniel Bulgaru (clarinetto, sassofono e bombardino), Mauro Semeraro (mandolino), Andrea Platania (tamburello e drums)