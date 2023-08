Solidarietà anche al mare: una serata dedicata alla donazione del sangue in memoria di Danilo Gargano

CAMPO DI MARE – Una serata dedicata alla solidarietà e al divertimento quella che andrà in scena venerdì 11 agosto sul piazzale panoramico di Campo Di Mare, marina di San Pietro Vernotico. Dalle 17.30 alle 21.30 si svolgerà una raccolta di sangue presso l’autoemoteca della Asl a cura di Avis sezione comunale “A. Ido” di San Pietro Vernotico. Un contributo importante alla grave carenza di sangue che si registra nei mesi estivi.

Alle ore 18 giochi e animazione per bambini e ragazzi a cura dei giovani di Azione cattolica della parrocchia San Giovanni Bosco. Previsto anche un punto di ristoro offerto da Avis ai donatori a cura del bar “7 ½” di San Pietro Vernotico.

L’intera manifestazione è dedicata al sampietrano Danilo Gargano, uno dei soci donatori di Avis scomparso improvvisamente a luglio dello scorso anno un mese prima di compiere 50 anni, oggi (martedì 8 agosto) sarebbe stato il suo 51esimo compleanno. Gargano non è mai mancato all’appuntamento con la donazione, da quando è diventato socio Avis ha donato per quasi 50 volte. Tutti i potenziali donatori sono invitati a partecipare.

Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto. Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad es. pasta al sugo di pomodoro; un secondo, ad es. carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici.