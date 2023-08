Brindisi Performing Art: appuntamento con Jacopo Tealdi

BRINDISI - Appuntamento da non perdere per il Brindisi Performing Art, festival di arti performative e di inclusione sociale promosso da AlphaZtl, direzione artistica di Vito Alfarano. Domani, lunedì 28 agosto, Brindisi ospiterà il grande Jacopo Tealdi detto "Quello delle mani", artista di grande spessore noto al pubblico e agli esperti del settore. Alle 21:30, nell'ex Convento Santa Chiara, sarà di scena U.MANI.Tà. (Ticket 10 euro o 8 euro se prenotato anticipatamente. Promo dello spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=AeGUpJpbvIU)

U.MANI.TÀ è lo spettacolo innovativo, originale e creativo di Teatro Manuale, firmato Jacopo Tealdi. Completamente unico come genere, il Teatro Manuale è la fusione di teatro di figura, teatro di narrazione e danza gestuale realizzata con la semplicità delle mani nude. Come palcoscenico una cornice luminosa e come attori i personaggi “fatti a mano”, i cui volti sono realizzati con l’intreccio delle dita: Mr Piccolino, il bambino interiore, il buono, l'ingenuo, con i suoi monologhi profondissimi; Luis Daimon, un famoso professore di etnoantropologia che distruggerà le fiabe per bambini; Gli innamorati, la semplicità della storia d'amore tra due mani che evocano l'Amore con la loro danza e senza dire neanche una parola.

Le due mani di Jacopo Tealdi #quellodellemani raccontano storie, danzano e dialogano con il pubblico, in uno spettacolo pieno di colpi di scena, risate, stupore e poesia… na magia teatrale profondamente emozionante! Info e prenotazioni al 3716632665, nel sito www.brindisiperformingarts.com e pagine facebook e instagram del Bpa festival.