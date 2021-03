CineScript, seminari online gratuiti per combattere la zona rossa

MESAGNE- Visto il notevole interesse riscontrato da utenti di tutta Italia, l’iniziativa dei seminari on line gratuiti organizzati da Cine Script per condividere in modo creativo momenti di aggregazione tra persone con gli stessi interessi, continuerà almeno fin quando quasi tutto il Paese rimarrà in zona rossa.

Sabato 20 marzo alle ore 18 sarà occasione di presentare una new entry in accademia: l’attore e regista Vanni Bramati che, grazie alla sua ventennale esperienza, incontrerà gli attori e gli aspiranti tali con i quali condividerà un assaggio della masterclass “l’attore consapevole” che avrà invece inizio ad aprile. Lunedì 22 alle ore 19.30 torna il laboratorio di “scrittura creativa” tenuto dalla scrittrice e sceneggiatrice Anna Rita Pinto, questa volta il tema sarà: “storie di treni, di incontri e di stazioni”. Il ciclo si concluderà mercoledì 24 marzo, sempre alle ore 19.30, con l’incontro sulla “dizione e lettura scenica” tenuto dall’attrice e speaker Alessandra Mandese.

A tutti e tre i laboratori si potrà partecipare semplicemente inviando entro le ore 10 del giorno in cui si terranno gli incontri un WhatsApp al numero 327 4237720, indicando, nome, cognome, città, indirizzo e-mail e la data del laboratorio a ci si intende partecipare. A prenotazione registrata, verrà inviato un messaggio di conferma con il link d’accesso agli incontri gratuiti. La partecipazione ai suddetti incontri gratuiti non è in alcun modo vincolante alla successiva iscrizione ai corsi on line a pagamento tenuti stabilmente dall’Accademia di cinema e scrittura creativa Cine Script.

Info: infocorsi@cinescript.it 327 4237720 e sulle pagine FB e Instagram