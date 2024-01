Sviluppo economico del territorio: al via il corso di cucina “Food art”

BRINDISI - La gastronomia è una delle attività economiche principali della Puglia intera e del territorio brindisino. Un comparto che va a braccetto con quello del turismo, sempre più in crescita in una regione che vuole sfuttare al massimo le proprie peculiarità paesaggistiche ed attrattive. Per lavorare nel settore, però, è sempre utile garantire dei mezzi di efficientamento a favore delle professionalità impegnate sul posto. La formazione, in quest'ottica, assume ruolo fondamentale per rimanere al passo con i tempi.

Partendo da questo concetto, da lunedì 26 febbraio, si avvierà la prima edizione del corso di cucina “Food art”. Un’importante iniziativa promossa ed organizzata dalla Confesercenti provinciale di Brindisi e dal suo referente territoriale della categoria Fiepet (Federazione italiana degli esercenti pubblici e turistici), Pierpaolo Prato.

Questo importante momento formativo è rivolto a tutti gli operatori nel settore dei pubblici esercizi e mira a raggiungere lo scopo di qualificare ed aggiornare le professionalità esistenti, valorizzandone le caratteristiche e le peculiarità, in un’ottica di sviluppo economico e turistico del territorio stesso.

Il Corso, gratuito per gli associati Confesercenti, si svolgerà a Brindisi e sarà tenuto dal docente Marcello Perrone, master chef certificato Aif (associazione italiana formatori), chef di cucina e formatore enogastronomico.

Per informazioni ed iscrizioni si potrà contattare direttamente l’ufficio formazione della Confesercenti ai numeri 0831/523190 o 3896182879.

