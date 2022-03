Al via un corso professionalizzante gratuito per "Tecnico superiore del trasporto navale"

BRINDISI - Agenzia per il lavoro di Lecce ricerca diplomati e/o laureati per corso professionalizzante gratuito "Tecnico superiore del trasporto navale". Al termine della formazione, che si terrà in presenza a Brindisi, è previsto uno stage di 720 ore presso le aziende del territorio

Il corso, della durata di 2 anni e specializzante nel settore del trasporto navale, approfondirà i seguenti argomenti: produzione, sistemazione, montaggio e messa in funzione degli impianti e apparati elettrici, di automazione, condizionamento e altri necessari alla vita della nave.

Requisiti

Per accedere al corso di formazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

• Diploma o laurea ad indirizzo tecnico

• Disponibilità a frequentare corso biennale (1800 ore)

Per iscriversi cliccare sul seguente link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/corso_professionalizzante_gratuito_tecnico_superiore_del_trasporto_ navale_106689/it/ . Tutti i candidati saranno contattati per approfondire l’opportunità formativa.