“Comunicazione e Coaching”: un corso per valorizzare le risorse del volontariato

BRINDISI - Il coaching è l’arte di tirare fuori il meglio dalle persone, attivando e valorizzando al massimo risorse, talenti e competenze ed allenando la mente al raggiungimento degli obiettivi. La Comunicazione è l’insieme di azioni e relazioni utili alla crescita ed alla promozione di un brand. Coaching e comunicazione rappresentano - oggi più che mai - un binomio indissolubile nella strategia del successo delle persone e dei gruppi, come possono essere associazioni ed organizzazioni di volontariato che operano in campo Sociale.

Dopo il successo dell’edizione 2023, il Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” ripropone il percorso formativo gratuito di 8 ore, originale nella forma e nei contenuti. Il corso, articolato in quattro tappe, infatti (20, 21, 27 e 28 Febbraio) si svolgerà online attraverso la piattaforma Zoom ed in presenza nell’incontro conclusivo di mercoledì 28 febbraio a Brindisi presso Palazzo Nervegna (via Duomo, 20), con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti. Possono iscriversi soci e volontari di Ets (Enti del Terzo Settore) delle province di Brindisi e di Lecce. Gli incontri si svolgeranno dalle 17,00 alle 19,00. Il percorso è rivolto a volontari di Ets delle province di Brindisi e Lecce.

Relatore sarà Tiziano Mele, giornalista e mental coach, da quasi vent’anni nell’Area Comunicazione del Csv. Appassionato di comunicazione e motivazione, Tiziano aiuta le persone a fare quello che nel tempo ha saputo fare con se stesso: ascoltare il suo cuore, tirare fuori il talento, crederci ed allenare la parte migliore ogni giorno di più. Sue le campagne “Disabile a chi?” e “Di Bello c’è la vita” con l’arbitro di serie A Marco Di Bello, raccontate anche da qualche testata nazionale.

Il primo incontro sarà aperto dai saluti di Luigi Conte, presidente del Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento”. E’ possibile iscriversi attraverso il sito del Csv Brindisi Lecce “Volontariato nel Salento” all’indirizzo www.csvbrindisilecce.it o chiamando la segreteria ai numeri 0831.515800 (Brindisi) o 0832.404242 (Lecce).

