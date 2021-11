Legambiente e Itt Giorgi di Brindisi insieme per la Giornata nazionale dell'albero

BRINDISI - Sabato 20 Novembre, a partire dalle 9, l'Itt "Giovanni Giorgi" di Brindisi celebrerà la Giornata nazionale dell'albero. La Festa dell'albero è una delle più antiche cerimonie nate in ambito forestale e rappresenta la celebrazione che meglio dimostra come il culto e il rispetto dell’albero affermino il progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo.

La festa ha come obiettivo di creare una coscienza ambientalista sia nella società attuale che nelle generazioni future. Tale cerimonia, infatti, rappresenta l'occasione per molti cittadini e giovani studenti di compiere un'azione concreta per la lotta alla crisi climatica e per la difesa, l'incremento e la valorizzazione della funzione essenziale del patrimonio arboreo e boschivo nazionale per la collettività.

L'Itt "Giovanni Giorgi", aderendo all'iniziativa di Legambiente "Un albero per il clima", metterà a dimora nel giardino della scuola due olivi varietà Leccino, simbolo di speranza e resilienza, donati dal professor Serafino Faggiano, docente dell'istituto brindisino. Parteciperanno all'evento gli allievi del biennio con un rappresentante per classe, sorteggiato per l'occasione.