Le città con il miglior clima in Italia: Brindisi è tra le prime dieci

BRINDISI - Sole caldo con una piacevole brezza estiva, accompagnata da fenomeni piovosi e di nebbia miti. Questi sono i dati principali che offrono a Brindisi l'ottavo posto della speciale classifica "Indice del clima 2024" stilata da Il Sole 24 ore, dopo aver analizzato i dati forniti da 3b meteo nell'ultimo decennio.

Il capoluogo adriatico ha totalizzato ben 695,1 punti rientrando nella top 10. Un successo per la Puglia centrale che può contare sul primato assoluto di Bari, che scavalca Imperia (seconda), e sul terzo posto di Barletta-Andria-Trani. Va un po' peggio per gli altri capoluoghi: Foggia (21esima), Taranto (34esima) e soprattutto Lecce (51esima).

La classifica spiegata

La graduatoria finale dei 107 Comuni capoluogo di provincia è il risultato della media dei punteggi ottenuti dalle diverse città rispetto a dieci parametri analizzati: soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, precipitazioni estreme, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge-siccità, nebbia e giorni freddi.

Per ogni indicatore è stato calcolato il valore medio giornaliero, annuale o decennale registrato in ciascuna città. Così per ciascuna graduatoria sono stati attribuiti mille punti al Comune con il valore migliore. Il punteggio scende in funzione della distanza rispetto alla prima classificata. Va sottolineato che alcuni parametri sono considerati positivi (più alto è il valore migliore è la performance della città), mentre altri negativi (sostanzialmente: più basso è il valore meglio è).

La situazione di Brindisi

Il migliore indicatore della città è sicuramente la brezza estiva per cui si attesta al quinto posto. Buono anche quello dei giorni freddi (28esimo piazzamento generale) e delle piogge (11esimo). Quest'ultimo dato va letto nel contesto di un Paese che da un lato risente del problema della siccità e dall'altro, soprattutto al Centro-Nord, spesso si trova a far fronte a gravi calamità naturali. Tra le note negative, Brindisi si conferma come una città troppo ventilata: nulla di nuovo ribatterà chi ci abita, fatto sta che il capoluogo adriatico si classifica 99esimo. Anche l'umidità relativa (86esimo posto), ulteriore aspetto caratterizzante il territorio, non è esaltante rispetto agli altri parametri.

