Cucciolo di volpe si nasconde in un terreno privato: salvato dalla Polizia Locale

TORRE SANTA SUSANNA - Impaurito, forse ferito, si era nascosto in una proprietà privata nelle campagne di Torre Santa Susanna. Un cicciolo di volpe è stato salvato intorno alle ore 10 di oggi (lunedì 2 agosto) dagli agenti della Polizia Locale al comando di Vincenzo Serpentino. Gli agenti hanno subito contattato il Centro recupero fauna della provincia di Brindisi, diretto dalla dottoressa Paola Pino D’Astore. In attesa del prelievo, l’esemplare è stato messo in sicurezza e confortato con acqua e cibo.