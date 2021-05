Francavilla sempre più green: 10 nuovi alberi donati dalle imprese

Donati dall’azienda Nuovo Centro Casalinghi di Giuseppe Di Castri, sono stati messi a dimora nell'aiuola di via Barbaro Forleo angolo via Cavour 10

FRANCAVILLA FONTANA - Continua ad arricchirsi il patrimonio verde di Francavilla Fontana grazie all’iniziativa “Regala un albero alla tua Città”. Mercoledì 12 maggio sono stati messi a dimora nell'aiuola di via Barbaro Forleo angolo via Cavour 10 alberi donati dall’azienda Nuovo Centro Casalinghi di Giuseppe Di Castri. L'area, che recentemente è stata dotata di giostrine per i bambini, grazie all'innesto dei 5 ciliegi da fiore e delle 5 Lagestromia si presenta sempre più come un angolo verde accogliente a due passi da Castello Imperiali.





“Ringrazio il Nuovo Centro Casalinghi per aver deciso di contribuire alla rinascita del verde cittadino. I 10 nuovi alberi – dichiara l’Assessore all’Ambiente Antonio Martina – si aggiungono ai 3 prunus donati dai Consiglieri Comunali della maggioranza e contribuiranno al processo di valorizzazione di quest’area che si trova al confine tra il centro e il quartiere Peschiera e che si candida a diventare un luogo di aggregazione per adulti e bambini.”



Con queste piantumazioni sale a 113 il numero di nuovi alberi messi a dimora in Città negli ultimi 2 anni e mezzo. Regala un albero alla tua Città è una iniziativa che coinvolge associazioni, imprese e liberi cittadini che possono contribuire ad accrescere il decoro urbano donando nuovi arbusti che, oltre a migliorare l’estetica delle strade, hanno una ricaduta importante sulla salubrità dell'ambiente. Tutti i dettagli per aderire all’iniziativa sono consultabili sul sito internet istituzionale.





Intanto, sempre nella giornata di mercoledì 12 maggio, è stata perfezionata la convenzione con la sezione AVIS Bernardino Greco per la cura del rondò presente nei pressi della Chiesa di Madonna delle Grazie. L’Associazione presieduta da Simona Dirella si occuperà per 4 anni della gestione del verde all’interno della rotonda e apporrà dei pannelli con il logo dell’associazione e con messaggi che invitano alla donazione del sangue. “Ringrazio l’AVIS per l’impegno assunto nei confronti della Città. In questo caso – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – il decoro urbano ha anche la funzione di sollecitare le persone a donare il sangue, un semplice gesto fondamentale per salvare vite umane.”