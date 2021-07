"Difendiamo il mare": il tour di Greenpeace fa tappa a Brindisi

Venerdì 9 alle ore 18 sul lungomare di Brindisi, presso l’Approdo delle Indie in Viale Lenio Flacco, si terrà un incontro pubblico

BRINDISI - Venerdì 9 alle ore 18 sul lungomare di Brindisi, presso l’Approdo delle Indie in Viale Lenio Flacco, si terrà un incontro pubblico promosso nell’ambito del tour di Greenpeace Italia “Difendiamo il mare” di svolto in collaborazione con il Cnr-Ias di Genova e l’Università Politecnica delle Marche.

Brindisi è la tappa conclusiva della spedizione di ricerca scientifica di tre settimane realizzata grazie alla barca Bamboo, messa a disposizione della Fondazione Exodus. Il tour “Difendiamo il mare” ha solcato l’Adriatico dalle Marche alla Puglia per documentare la bellezza e la fragilità dei nostri mari, e per denunciare come i cambiamenti climatici e l’inquinamento da plastica siano interconnessi e producano impatti negativi sull’ecosistema marino e sulle comunità costiere. Durante il dibattito interverranno: Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi; Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di Greenpeace Italia; Liliana Cori, vicepresidente di Greenpeace Italia