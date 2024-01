Festività e ponti del 2024: quali sono i giorni in cui programmare le vacanze

Accantonate le recenti feste natalizie, c'è già chi pensa alla prossima pausa dal lavoro o dallo studio. Le festività, oltre ad essere momenti celebrativi della vita religiosa e sociale, sono anche i periodi più adatti in cui programmare le ferie nel corso nell'anno. L'intento è quello di staccare la spina per riposarsi e poi magari essere anche più produttivi al rientro.

Si parte con il Carnevale, la "ricorrenza mobile" in occasione della festività cristiana-cattolica che si verifica prima della stagione liturgica della Quaresima e che tipicamente prevede delle celebrazioni pubbliche: parate, feste di strada e altri divertimenti. Per chi ha figli può essere rilevante sapere quando bambini e ragazzi dovranno rimanere a casa, in modo da portare in vacanza tutta la famiglia. Dopo il weekend, le scuole pugliesi saranno chiuse lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

Stesso discorso per Pasqua, che quest'anno ricade il 31 marzo: la commemorazione della resurrezione di Gesù, descritta nel Nuovo Testamento, viene celebrata anche con la chiusura degli istituti scolastici da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile .

Solo pochi giorni dopo ci sarà la Festa della liberazione: il 25 aprile è stata scelta come data simbolo per la celebrazione civile della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Quest'anno ricade di giovedì e quindi programmando un solo giorno di ferie, il 26 aprile, si potrà realizzare un ponte completo fino alla settimana successiva.

Mercoledì primo maggio, invece, è prevista la Festa dei lavoratori. Le ferie ideali da prendere al lavoro sarebbero quelle nei giorni precedenti: il lunedì 29 ed il martedì 30 aprile .

Per un'altra pausa bisognerà attenere Ferragosto, che nel 2024 capita di giovedì. Dal 15 si potrebbe allungare la pausa fino al 16 agosto sino ad arrivare al fine settimana.

In autunno, la festa di Tutti i santi sarà venerdì il 1 novembre, che dunque capiterà già nel weekend. Per concludere, mentre l'Immacolata concezione (8 dicembre) ricadrà di domenica, Natale e Santo Stefano si festeggeranno nel mezzo della settimana, mercoledì e giovedì.