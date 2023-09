Viaggiare con la bici in treno sarà più facile: nuovi sistemi intermodali a Fasano

FASANO – È stata celere e puntuale la risposta di Rfi (Rete ferroviaria italiana Spa) alla lettera scritta dal sindaco di Fasano Francesco Zaccaria in data 19 settembre riguardante l’installazione, nella stazione ferroviaria di Fasano, di dispositivi di intermodalità bici-treno, atti ad agevolare la fruizione dei servizi ferroviari ai tanti cittadini e turisti che scelgono come mezzo di trasporto la bicicletta.

Un passo in avanti sia per i cittadini locali che nell'ambito di una visione turistica complessiva per l'area di riferimento. A beneficiarne infatti saranno i visitatori amanti del cosiddetto turismo lento e sostenibile.

"Ringrazio vivamente – spiega il sindaco Zaccaria –, le strutture della Direzione Operativa Territoriale Bari e la Direzione Stazione, per la celerità e la disponibilità dimostrata nel rispondere alla mia lettera, informandoci che la struttura Rfi di cui è la responsabile, provvederà ad installare gli scivoli per le biciclette lungo le rampe di scale a servizio della stazione di Fasano, entro la prima decade del mese di ottobre. Un risultato importante che agevolerà in maniera concreta tutti i viaggiatori, turisti e pendolari, che scelgono la bicicletta o il monopattino, combinandolo nel modo più efficiente con i treni, valorizzando i punti di forza di ciascuno, comodità, velocità, costi, affidabilità e prevedibilità e traguardando benefici in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dell’impronta dei trasporti".