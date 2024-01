I monti dell'Albania all'orizzonte: lo scatto da Campo di Mare

Sullo sfondo sembra stagliarsi il profilo dei monti dell'Albania, in questa foto realizzata da Tonio Coppola da Campo di mare, sul litorale a sud di Brindisi. Non è però da escludersi che possa trattarsi del cosiddetto fenomeno "Fata Morgana" Ossia "un effetto ottico, una forma complessa e piuttosto rara di 'miraggio' - come spiegato in un articolo di 3bmeteo.com - che si può scorgere su una ristretta fascia posta al di sopra della linea dell'orizzonte. Tale fenomeno, che si può osservare a terra o sul mare, distorce cosi tanto gli oggetti sui cui agisce il miraggio, da renderli quasi irriconoscibili".

