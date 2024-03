Le cupole, il sole che sorge e anche la luna si preparano per i Sepolcri

Il sole è sorto da poco e illumina le due cupole di Francavilla Fontana. A tenergli compagnia ci pensa la luna, in questo scatto realizzato da un nostro lettore, che approfitta delle prime ore del giorno per correre in agro della Città degli Imperiali. Si ferma un attimo, volge lo sguardo e vede questo spettacolo. E decide di condividerlo. Forse pure la nostra stella e il nostro satellite si stanno preparando per la notte di questo Giovedì Santo, in cui le chiese saranno aperte per i Sepolcri.

